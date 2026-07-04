La alineación de Marruecos ante Canadá... Wahbi realiza un cambio

El seleccionador marroquí, Mohamed Wahbi, ha anunciado el once titular que esta tarde se medirá a Canadá en los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro se jugará en el estadio de Houston, donde los «Leones del Atlas» buscan avanzar a cuartos tras eliminar a Holanda en penaltis tras un 1-1.

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El once marroquí registró un único cambio: Radwan Halhal entró en el centro de la defensa por el lesionado Shadi Riad.

El once de Marruecos fue:

Portero: Yassine Bounou.

Defensa: Mazraoui, Halhal, Diop, Hakimi.

Mediocampo: Ounahi, El Ainaoui, Bouadi.

Delanteros: Bilal El Khannous, Ismail El Saybari e Ibrahim Díaz.

El ganador se medirá al vencedor del Francia-Paraguay.