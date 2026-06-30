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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La alineación de Francia y Suecia... El explosivo cuarteto ofensivo se enfrenta al dúo formado por Isaac y Giociris

Francia vs Suecia
Francia
Suecia
World Cup
Francia
Suecia
EE. UU.

¿Quién ganará los dieciseisavos de final?

Francia saldrá con un cuarteto ofensivo formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Oliisi y Bradley Barkola para enfrentarse a Suecia en la madrugada del miércoles en Nueva Jersey, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Didier Deschamps, seleccionador francés, completa el once con la pareja de centrocampistas Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot.

El once completo de Francia fue:

Portero: Maignan.

Defensa: Kondé, Obamikanó, Salcia, Dini.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Suecia crest
Suecia
SWE

Centrocampistas: Rabiot, Tchouaméni.

Delanteros: Barkola, Oulisi, Dembélé y Mbappé.

Por su parte, el dúo formado por Alexander Isak y Victor Giociris encabezaba la alineación de Suecia, que fue la siguiente:

Portero: Zieterstrom.

Defensa: Gudmundsson, Lindelöf, Lagerback.

Mediocampo: Stroud, Yassin Al-Ayari, Bergvall, Svensson.

Delanteros: Ilanga, Gioukires, Isaac.

El ganador se medirá en octavos a Paraguay, que eliminó a Alemania en los penaltis.

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