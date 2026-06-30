Francia saldrá con un cuarteto ofensivo formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Oliisi y Bradley Barkola para enfrentarse a Suecia en la madrugada del miércoles en Nueva Jersey, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Didier Deschamps, seleccionador francés, completa el once con la pareja de centrocampistas Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot.

El once completo de Francia fue:

Portero: Maignan.

Defensa: Kondé, Obamikanó, Salcia, Dini.

Centrocampistas: Rabiot, Tchouaméni.

Delanteros: Barkola, Oulisi, Dembélé y Mbappé.

Por su parte, el dúo formado por Alexander Isak y Victor Giociris encabezaba la alineación de Suecia, que fue la siguiente:

Portero: Zieterstrom.

Defensa: Gudmundsson, Lindelöf, Lagerback.

Mediocampo: Stroud, Yassin Al-Ayari, Bergvall, Svensson.

Delanteros: Ilanga, Gioukires, Isaac.

El ganador se medirá en octavos a Paraguay, que eliminó a Alemania en los penaltis.