La alineación de Arne Slot ha sido destrozada: «¡Esto es inaceptable!»

René van der Gijp y Valentijn Driessen criticaron el jueves en «Vandaag Inside» la vestimenta de Arne Slot tras el PSG-Liverpool. Van der Gijp dijo que parecía un profesor de natación.

«Le vi con esa camiseta tras el partido», dice Driessen. «No está bien. ¡Es el entrenador del Liverpool!».

«¡Parecía un profesor de natación!», añade Van der Gijp. «En su primer partido con el Feyenoord, fuera contra el Willem II, también llevaba una camiseta», recuerda el jefe de fútbol.

«En la siguiente rueda de prensa, por consejo de mi mujer, le dije que no podía ser. El entrenador del Feyenoord no puede estar en la banda con una camiseta de Zeeman».

“Después de eso nunca más se puso una. Ahora la vuelve a llevar; se ha descarrilado por completo. El técnico del Liverpool no puede estar con una camiseta de Zeeman”, concluye.