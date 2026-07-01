La alegría se descontroló... Tres muertos en las celebraciones de México por su histórica clasificación

Las autoridades capitalinas informaron este miércoles de la muerte por asfixia de tres personas durante las celebraciones por la victoria 2-0 de México sobre Ecuador en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, resultado que clasificó al anfitrión a octavos.

Fue la primera victoria mexicana en eliminatorias desde 1986 y avanzó a octavos, donde enfrentará al ganador de Inglaterra vs. República Democrática del Congo.

Según el diario español «Marca», el Centro de Mando del Sector Sanitario capitalino identificó a las víctimas: dos mujeres de 48 y 19 años y un hombre de 44, todos fallecidos por asfixia pese a los intentos de reanimación.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se contactó a las familias para ofrecer apoyo.

El primer incidente ocurrió en el cruce de Hamburgo y Lancaster, barrio de Juárez, donde se hallaron a dos personas inconscientes. Llegaron equipos de emergencia con médicos, bomberos, Protección Civil y policías, quienes realizaron reanimación cardiopulmonar antes de llevarlos al hospital.

A pesar de la atención médica y los intentos de reanimación avanzada, los médicos confirmaron su muerte por asfixia. Sus familias las identificaron.

En un hecho separado, hallaron a una mujer de 48 años inconsciente en la calle Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Recibió maniobras de reanimación y fue llevada al hospital, pero murió; el informe médico confirmó asfixia como causa.

El Gobierno de la Ciudad de México lamentó los decesos y ofreció su apoyo a las familias.

Clara Brugada declaró: «Con gran pesar, transmito mi más sincero pésame a las familias de las víctimas y a sus seres queridos. Renovamos nuestro llamamiento a todos para que celebren siempre con responsabilidad, precaución y espíritu de solidaridad».

El Gobierno capitalino estimó que un millón de personas se reunieron el martes cerca del Ángel de la Independencia para celebrar la victoria de México sobre Ecuador y su pase a octavos del Mundial 2026.