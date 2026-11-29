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La lesión de Frenkie de Jong no fue un simple detalle sin importancia en la victoria del Barcelona ante el Deportivo Alavés. Se ha convertido en un motivo de preocupación real en el conjunto catalán después de que Hansi Flick revelara la zona de la lesión y expresara su decepción por la nueva recaída del centrocampista neerlandés, en un momento especialmente delicado, antes del esperado duelo contra el Atlético de Madrid.

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Flick reveló en sus declaraciones tras el partido, recogidas por el diario español Sport, que la lesión de De Jong se localiza en el gemelo. Aseguró que todo apunta a que se trata de una lesión real, aunque de naturaleza distinta al problema físico anterior que mantuvo al jugador alejado de los terrenos de juego.

«Es en el gemelo, sí, en el gemelo. Es algo diferente, pero parece que sí es una lesión», afirmó el técnico alemán.

El entrenador del Barcelona no ocultó que le afectaba el estado anímico del futbolista. Explicó que De Jong está muy decepcionado, el mismo sentimiento que domina al cuerpo técnico, después de que el equipo hubiera recuperado sus servicios y empezara a beneficiarse de su vuelta a su nivel habitual.

«Está decepcionado, y nosotros también. Creo que estaba pasando por un buen momento tras volver de la lesión anterior, y estábamos muy contentos con su regreso», añadió Flick.

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La lesión del centrocampista neerlandés cobra una importancia doble por el momento en que se produce, ya que llega a pocos días del decisivo enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, previsto para el próximo miércoles. Esto coloca al cuerpo técnico ante la posibilidad de perder a uno de sus hombres más destacados en el centro del campo.

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Se espera que las pruebas médicas determinen la gravedad de la lesión y el posible periodo de baja, ya que Flick evitó emitir un juicio definitivo sobre el estado del jugador antes de conocer los resultados.

La recaída supone también un duro golpe para De Jong en lo personal, después de haber superado su lesión anterior y haber vuelto a jugar de forma progresiva, con la ilusión de recuperar la continuidad y ayudar al equipo en este tramo importante de la temporada.

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Pese a la preocupación por la lesión de De Jong, Flick se mostró satisfecho con el resultado y con el rendimiento general ante el Alavés, y consideró que el Barcelona mereció la victoria tras recuperar el control del partido después de un comienzo complicado.

No obstante, señaló al mismo tiempo la necesidad de mejorar algunos detalles, sobre todo el manejo del balón y mostrar más calma y seriedad a la hora de aprovechar los espacios, aspectos que, a su juicio, ayudarán al equipo a ofrecer un rendimiento más estable en los próximos compromisos.