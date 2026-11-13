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Informes de prensa alemanes han revelado la separación de Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, de su esposa Anika Neuer, poco tiempo después del nacimiento de su segundo hijo, en un giro sorpresivo que llega pocos meses después de que ambos celebraran la llegada del recién nacido, en medio del hermetismo de ambas partes sobre los detalles de la separación.

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El diario alemán “Bild” informó de que el capitán del Bayern Múnich se ha separado de su esposa, de 26 años, pese a que la familia había vivido un acontecimiento feliz a finales del pasado agosto, con el nacimiento de su segundo hijo, que se unió a su hermano mayor, Luca, de dos años.

El periódico trató de obtener algún comentario de Neuer sobre la separación, pero este se negó a hacer declaraciones, mientras que su asesor de comunicación aclaró que el guardameta alemán prefiere no hablar de su vida privada y familiar.

Hasta el momento, Anika no ha realizado ningún comentario sobre lo publicado por el diario.

La separación llega cerca de un año y medio después de la lujosa boda que la pareja celebró en julio de 2025 en la región del Tirol del Sur, cuyos festejos se prolongaron durante varios días e incluyeron encuentros a orillas del lago de Caldaro, una ceremonia romántica, conciertos y baile, además de una celebración de clausura junto a la piscina.

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Neuer y Anika habían contraído matrimonio civil en noviembre de 2023, en una ceremonia reducida celebrada en el ayuntamiento de Tegernsee, lejos de los focos, antes de que el público conociera su enlace tras cambiar Anika su apellido en su cuenta de “Instagram”, de Bissel a Neuer.

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La separación no supone la primera experiencia sentimental que atraviesa el guardameta del Bayern Múnich, pues ya puso fin a su relación con Kathrin Gilch, tras un vínculo que se prolongó durante cinco años, en el que la pareja planeaba casarse y construir una casa.

Kathrin también acudió a la Copa del Mundo de 2014 en Brasil y celebró con él la conquista del título sobre el césped.

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Poco después del final del torneo, el agente de Neuer anunció su separación, confirmando que la relación había terminado varias semanas antes y que sus detalles eran un asunto privado en el que ni el guardameta ni sus representantes entrarían.

También su primer matrimonio con la amazona de doma Nina Neuer terminó en divorcio, después de que se casaran en 2017 y se separaran en 2020, lo que eleva el número de rupturas en la vida personal del portero alemán, que suele preferir mantener los detalles de su familia y sus relaciones lejos de los medios de comunicación, pese al gran interés que despierta su vida fuera del rectángulo verde.

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Estos acontecimientos vuelven a poner de relieve el empeño de Neuer por separar su trayectoria profesional de su vida familiar, ya que rara vez habla públicamente de sus relaciones personales, incluso en los momentos que gozan de una amplia atención por parte de los medios alemanes.