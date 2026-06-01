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La agencia de datos Opta calcula las posibilidades de la selección holandesa en el Mundial, y eso da muchas esperanzas

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Según Opta, Holanda tiene pocas opciones en el Mundial 2026; aún así, la previsión es algo optimista si recordamos que, en 2022, situó a Argentina, luego campeona, en el octavo lugar.

En 2022 situó a la futura campeona, Argentina, en octavo lugar; ahora Holanda ocupa esa misma posición, lo que ofrece cierta esperanza. La agencia otorga a la selección de Ronald Koeman un 3,6 % de posibilidades de ganar. 

En 2022 la subcampeona Francia era la gran favorita; ahora ese rol corresponde a España, actual campeona de Europa, con un 16,1 % de probabilidades. 

Francia (13 %) e Inglaterra (11,2 %) completan el podio. Argentina (10,4 %), cuarta, es el primer equipo no europeo. Bélgica cierra el top 10 con un 2,4 %.  

Sin embargo, Opta falló en sus pronósticos en los dos últimos Mundiales: en 2018 apuntó a Brasil como campeón, pero la ‘Canarinha’ cayó en cuartos ante Bélgica. 

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El economista alemán Joachim Klement, que acertó los tres últimos campeones, asegura que Holanda ganará este año y aquí explica por qué. 

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