La afición del Real Madrid se acuerda de Cristiano Ronaldo tras la debacle de Kiev contra el Shakhtar Donetsk

Este martes ha habido una nueva muestra de que la salida del por parte de Cristiano Ronaldo no ha sido conveniente para el club de la capital española, cuya afición se ha acordado del delantero portugués tras la debacle ante el Shakhtar Donetsk.

Los blancos se fueron de Kiev sin marcar, perdieron 2-0 por la quinta jornada de la UEFA , y han comprometido seriamente sus opciones en el torneo continental, teniendo que jugarse la clasificación nada menos que ante el Borussia Monchengladbach, líder del Grupo B.

Desde los últimos minutos del partido disputado en la capital de , los hinchas del Real Madrid inundaron las redes sociales con mensajes recordando la figura del portugués. Tanto es así, que convirtieron en Twitter al actual jugador de la en Trending Topic. Sí, aunque no jugaba la Vecchia Signora, el de Madeira fue tendencia en , transformándose en uno de los temas más comentados del país el martes por la noche.

Empezó a morir hace 2 años, Mariano no era el reemplazo de Cristiano, nadie es en realidad, pero Florentino debía traer a alguien más interesante

Se equivocó Florentino desde el primer momento, en sacar a Cristiano, en los fichajes (excepto el de hazard, nadie podía imaginar que saliera así) El Madrid es un equipo de estrellas no de jovencitos intentando serlo

A no olvidarse que esté entrenador del Dinamo Kiev fue el que hace un tiempo dijo que Cristiano necesita a un equipo para ganar y Messi solo puede ganar partidos, como juega contra la Juventus de Cristiano abrió el paraguas y soltó alagos , este miedo es lo que genera Cristiano

Zidane puede haber ganado 1 millón de Champions. A mi, cuando ganaba, me parecía un mal entrenador. Ahora me parece igual. Es más, el Madrid juega bastante parecido. Ni ganando entendía a qué jugaba. Antes la metía Cristiano y la sacaba Navas. Ahora no están https://t.co/FnpcfaK47V