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La afición del Feyenoord estalló contra Ziggo Sport el martes por la noche, justo antes del inicio del partido de la Champions League frente al FC Porto. Los seguidores del equipo de Róterdam desplegaron un vistoso mosaico en De Kuip, pero, para gran irritación de los espectadores, el canal deportivo decidió no interrumpir la previa.

Los seguidores del Feyenoord habían preparado un impresionante mosaico para el duelo europeo contra el club portugués. En las gradas de De Kuip podía leerse, en letras enormes, «Allí brillan como faros en la lejanía».

La frase pertenece al himno del club, Hand in Hand, Kameraden. Con ella, la afición del Feyenoord creó un gran ambiente antes del encuentro con el FC Porto.

Mientras tanto, en Ziggo Sport, Wytse van der Goot, Kees van Wonderen, Noa Vahle y Khalid Boulahrouz seguían con la previa del partido. Los cuatro continuaron hablando mientras se desplegaba el mosaico.

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La decisión provocó de inmediato una avalancha de críticas al canal deportivo en las redes sociales. Muchos aficionados habrían preferido que Ziggo Sport detuviera temporalmente el análisis para trasladar el ambiente de De Kuip a los telespectadores.

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Vahle y Boulahrouz son quienes más críticas reciben en X. «Que Noa Vahle y Khalid Bouhlarouz hablen durante todo el mosaico es increíblemente malo», escribe un aficionado.

«¿Pueden cerrar la boca en Ziggo durante las ceremonias de apertura de ahora en adelante?», se pregunta otro espectador. «¿Cómo se puede estropear algo así?», se lee también en la red social.

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Otro espectador se dirige directamente a Ziggo Sport para pedirle que ofrezca una opción de audio alternativa. El aficionado quiere poder escuchar únicamente el sonido del estadio, sin las «estúpidas» conversaciones del personal del canal deportivo.

Mientras tanto, el Feyenoord espera resarcirse ante el FC Porto de la dolorosa derrota por 2-3 frente al Excelsior del pasado sábado. El entrenador Giovanni van Bronckhorst ha introducido varios cambios en su equipo para el encuentro europeo.

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Así, Florian Kastenmeier ocupará la portería en lugar de Tjark Ernst, mientras que Shaqueel van Persie jugará como delantero centro. Anis Hadj Moussa también estará presente, después de que Van Bronckhorst anunciara el lunes que el atacante se había recuperado a tiempo para el duelo con el Porto.