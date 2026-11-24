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La afición del Feyenoord estalló de indignación contra Ziggo Sport el martes por la noche, justo antes del inicio del partido de la Liga de Campeones ante el FC Porto. Los seguidores del equipo de Róterdam habían preparado un vistoso despliegue de animación en De Kuip, pero, para gran enfado de los espectadores, la cadena deportiva decidió no interrumpir la previa.

Los aficionados del Feyenoord habían preparado un impresionante despliegue de animación para el duelo europeo contra el club portugués. En las gradas de De Kuip podía leerse a gran tamaño la frase «Brillan allí como faros en la distancia».

La frase procede de la canción Mijn Feyenoord. Con ella, los aficionados crearon un gran ambiente antes del encuentro con el FC Porto.

Mientras tanto, Wytse van der Goot, Kees van Wonderen, Noa Vahle y Khalid Boulahrouz continuaban con la previa del partido en Ziggo Sport. Los cuatro siguieron hablando mientras se desarrollaba el despliegue de la afición.

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La cadena deportiva recibió de inmediato una avalancha de críticas en las redes sociales. Muchos aficionados habrían preferido que Ziggo Sport detuviera temporalmente el análisis para transmitir a los telespectadores el ambiente de De Kuip.

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Vahle y Boulahrouz, en particular, fueron blanco de las críticas en X. «Noa Vahle y Khalid Bouhlarouz hablando por encima de la animación de la afición. De verdad, increíblemente lamentable», escribió un seguidor.

«¿Pueden cerrar el pico de una vez en Ziggo durante esos espectáculos de apertura?», se preguntó otro espectador. «¿Cómo se puede estropear algo así?», escribió otro usuario en la misma red social.

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Otro espectador se dirigió directamente a Ziggo Sport para pedirle una opción de audio alternativa. El aficionado quiere poder escuchar únicamente el sonido del estadio, sin el parloteo «estúpido» de los integrantes de la cadena deportiva.

Mientras tanto, el Feyenoord espera resarcirse ante el FC Porto de la dolorosa derrota por 2-3 frente al Excelsior del pasado sábado. El entrenador Giovanni van Bronckhorst ha introducido varios cambios en su equipo para el encuentro europeo.

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Así, Florian Kastenmeier ocupará la portería en lugar de Tjark Ernst, mientras que Shaqueel van Persie jugará como delantero centro. También estará Anis Hadj Moussa, después de que Van Bronckhorst anunciara el lunes que el atacante estaría recuperado a tiempo para el partido contra el Porto.