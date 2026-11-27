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La relación de Wesley Fofana con la afición del Chelsea parece haber llegado a un punto de no retorno. El defensa fue blanco de sus propios seguidores durante el partido del viernes contra el Nottingham Forest. Tras la publicación de una entrevista muy polémica, el francés recibió constantes abucheos y escuchó cánticos de «aquí no eres bienvenido» en el City Ground.

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La afición desplazada carga contra Fofana

El ambiente se volvió hostil para Fofana durante el partido de Premier League que el Chelsea disputó el viernes por la noche contra el Nottingham Forest. Cada vez que el jugador de 25 años tocaba el balón, se oían los abucheos de los seguidores del Chelsea desplazados al estadio, que dejaron claro su malestar mientras estuvo sobre el césped.

Esta acogida hostil llega tras la publicación de una conversación no autorizada con el youtuber francés Zach Nani. La entrevista, de dos horas de duración, ha causado un gran revuelo en el entorno de Stamford Bridge. A los aficionados les indignaron especialmente los fragmentos en los que el defensa parecía tomarse a la ligera los recientes fracasos, lo que ha puesto de manifiesto la distancia entre el jugador y la afición que acude a los partidos.

La polémica se debe al momento en que se publicó la entrevista y a su contenido, que no contaba con la autorización del club londinense. En la grabación, Fofana pareció bromear, según se ha informado, sobre el penalti que falló el mes pasado en la tanda ante el Liverpool, que supuso la eliminación del Chelsea de la Carabao Cup. Pese a la importancia de la competición, el tono desenfadado de sus comentarios no sentó bien a una afición ya afectada por una mala racha de resultados.

Fofana está recibiendo abucheos de la afición de su propio club tras estas revelaciones. El malestar por su conducta fuera del campo terminó por estallar durante el partido en Nottinghamshire.

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La reacción del entrenador y los problemas defensivos

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, intentó restar importancia a las tensiones internas antes del partido y confirmó que el central francés había expresado su arrepentimiento por lo ocurrido. El técnico español señaló que el jugador se había disculpado e insistió en que «no volverá a ocurrir», pero esas palabras apenas sirvieron para apaciguar a los aficionados en la grada.

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La actuación de Fofana sobre el césped no hizo más que aumentar la tensión, en una noche para olvidar. Después de que Igor Jesus adelantara pronto al Forest con una espectacular volea, la situación empeoró aún más para Fofana cuando cometió un penalti sobre Liam Delap. Morgan Gibbs-White lo transformó para duplicar la ventaja de los locales.

Fofana acabó siendo sustituido en el minuto 56 por Levi Colwill, apenas unos instantes después de que Emmanuel Emegha diera al Chelsea un atisbo de esperanza. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y Gibbs-White terminó por asegurar la victoria de los locales por 3-2.

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Confesiones personales y salud mental

Durante la polémica entrevista, Fofana habló con franqueza de las dificultades que ha atravesado desde su llegada a Londres. Admitió que había llegado a un punto en el que el fútbol le hacía sentirse «más infeliz que feliz», antes de conseguir recuperarse tanto física como mentalmente. El defensa también trató de justificar su decisión de lanzar un penalti en la tanda contra el Liverpool: explicó que se sintió obligado a asumir esa responsabilidad por ser uno de los jugadores más veteranos que estaban sobre el campo en aquel momento.

El youtuber Zach Nani ha defendido desde entonces al jugador. Asegura que Fofana «claramente» no estaba contento durante la conversación y que fue sincero al reconocer que necesitaba mejorar sus actuaciones individuales para ayudar al equipo.

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El defensa, que llegó procedente del Leicester City en 2022 por 75 millones de libras, es actualmente uno de los jugadores mejor pagados del club. Sin embargo, su presencia en una defensa que ha encajado más de 20 goles en 11 partidos está sometida a un intenso escrutinio. Esta última derrota confirma una tendencia preocupante para el equipo de Alonso, que ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros, incluida una contundente derrota en casa por 4-1 ante el Leeds United.