En un regalo defensivo imperdonable, el senegalés Nicolas Jackson, delantero del Aston Villa, aprovechó un error catastrófico de Marc Guéhi, defensa del Manchester City, para marcar un gol destacado durante el duelo entre ambos equipos, la noche de este sábado, en el estadio Villa Park, en el marco de la octava jornada de la Premier League.

El gol llegó tras una evidente confusión en la línea defensiva del Manchester City, cuando el balón llegó a Guéhi, pero su mal control concedió a los locales una oportunidad perfecta para lanzarse sobre él. John McGinn aprovechó rápidamente la situación y arrebató el balón antes de pasárselo a Jackson.

A pesar de la presión defensiva, el delantero senegalés mostró una gran habilidad para manejar la situación, ya que superó a Anderson con destreza antes de lanzar un potente disparo que acabó en la escuadra, aprovechando el grave error de Guéhi para dar al Aston Villa un gol que encendió el ambiente del duelo.

Las consecuencias del error no se detuvieron en el gol, sino que se extendieron a las gradas del estadio Villa Park, donde la cadena Sky Sports captó los cánticos burlones lanzados por la afición del Aston Villa desde la grada de Holte End, que coreó: «Por eso vais a descender», tras el pase errado de los jugadores del Manchester City.

Por su parte, Jackson continuó confirmando su notable presencia goleadora durante el último periodo, ya que la cadena «WhoScored», especializada en estadísticas, señaló que ha marcado cinco goles en los últimos seis partidos que ha disputado en todas las competiciones, un indicio de su brillantez y su capacidad para aprovechar las ocasiones ante la portería.

En el otro lado, los números de Guéhi en la primera mitad reflejaron la magnitud de su sufrimiento ante el Aston Villa, después de cometer un error que provocó un gol, recibir una tarjeta amarilla y no registrar ninguna entrada exitosa, según las estadísticas de «WhoScored».

El sitio otorgó al defensa inglés una valoración de 5,12 sobre 10, la más baja entre todos los jugadores en la primera mitad, con lo que Guéhi se encontró en el punto de mira de las críticas tras un desliz defensivo que le costó un gol al Manchester City, en un momento en el que Jackson aprovechó la ocasión para continuar su racha de brillantez goleadora.



