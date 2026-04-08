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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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La afición del Al-Akhdoud sorprende a Ronaldo con un gesto inesperado en el partido contra el Al-Nassr

C. Ronaldo
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
1ª División
Portugal
Arabia Saudita

El astro portugués tendrá una cita especial en el próximo partido

La afición del Al-Akhdoud preparó una sorpresa para el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, en el partido de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Nassr visitará el sábado el estadio Prince Hazloul bin Abdulaziz de Najran, en la jornada 28 de la Liga Roshen.

Según el diario saudí «Okaz», corearán su nombre en el minuto siete como muestra de admiración.

Así quieren agradecer su aportación al fútbol saudí.

Ronaldo ocupa el tercer puesto en la clasificación de goleadores de la Liga Roshen saudí con 23 goles, a tres tantos del inglés Ivan Toney y del mexicano Julián Quintonis, estrellas del Al-Ahli y del Al-Qadisiyah, respectivamente.

1ª División
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