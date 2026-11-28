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Solo queda una noche para la 202.ª edición del Clásico. Como es tradición, las aficiones de Feyenoord y Ajax animaron con fuerza a sus jugadores el sábado, un día antes del partido.

En Rotterdam, donde se disputará el Clásico el domingo, miles de aficionados acudieron a Varkenoord. Con cánticos y bengalas encendidas, mostraron su apoyo al equipo de Giovanni van Bronckhorst, que atraviesa una mala racha. Los aficionados y los jugadores se acercaron unos a otros hacia el final del entrenamiento.

Para el Feyenoord, el Clásico es, especialmente este año, mucho más que un Clásico. Su última victoria se remonta al 17 de octubre. Los tres partidos siguientes terminaron en empate, mientras que los cuatro últimos acabaron en derrota.

La distancia con el Ajax es actualmente de tres puntos y una derrota ante su eterno rival podría resultar fatal al final de la temporada. Por el contrario, una victoria le bastaría para igualar a puntos con el equipo de la capital en la clasificación y recuperar las buenas sensaciones.

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La afición más entregada también se hizo oír en De Toekomst. La plantilla de Míchel Sánchez completó una sesión suave mientras, de fondo, los aficionados saltaban en la grada Bobby Haarms.

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Se ve que el ambiente en la plantilla es excelente. Tolu Arokodare agarra con fuerza a su entrenador y el español disfruta del momento con una amplia sonrisa.

El momento más lamentable fue la aparición de una pancarta que hacía referencia a la guerra. En ella se leía «bloody Sunday», con una imagen del perfil urbano de Rotterdam y varios bombarderos encima. Es una referencia al bombardeo de Rotterdam del 14 de mayo de 1940.

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El Ajax ha ganado nada menos que siete de sus últimos ocho partidos. Entre semana se impuso con autoridad al FC Thun. Gracias, en parte, a los golazos de Rayane Bounida y del exjugador del Feyenoord Steven Berghuis, el resultado fue de 4-0.

Consulta aquí la probable alineación del Feyenoord. La probable alineación titular del Ajax está disponible aquí .