La advertencia de Gallardo: "Los jugadores de River no están en oferta"

El Muñeco se mostró molesto por la cantidad de rumores alrededor de los futbolistas del Millonario y dejó en claro que no hay ninguna oferta concreta.

Se fue Juan Fernando Quintero. También partió Lucas Martínez Quarta. A Nacho Fernández y a Lucas Pratto los buscan desde Brasil. El futuro de Rafael Santos Borré no termina de estar del todo claro. Y Marcelo Gallardo se cansó de las especulaciones: "Se habla de nuestros jugadores como si estuvieran en la cartelera. Pareciera que ofrecemos posibilidades a los clubes que tengan un poquito de dinero a que vengan a buscar jugadores nuestros buenos y baratos. Como que estamos en oferta. Y nosotros no estamos en oferta".

En conferencia de prensa, el Muñeco avisó que River no venderá futbolistas a cualquier precio: "Tratamos de que nuestros jugadores tengan el valor que merecen, más allá de la situación compleja que entendemos que existe. Si hay alguno que tenga intenciones de irse porque llega una oferta, será evaluada, pero no quiero estar todos los días pensando si se va a ir un jugador. Los jugadores nuestros son requeridos porque tienen buenos rendimientos en un muy buen equipo que funciona muy bien".

Además, el entrenador dejó en claro que todavía no llegaron nuevas propuestas formales por algún otro integrante del plantel: "Ofertas reales no hay. ¿Van a seguir sondeando? Sí, pero formalmente no ha venido ninguno. Y después de lo de Martínez Quarta ningún jugador ha tenido la intención de sentarse a hablar conmigo para decirme que ve con buenos ojos una posible salida". Y aprovechó para bajar un mensaje a la dirigencia: "No hay un compromiso de que no van a haber más movimientos, pero esperemos que no se vaya nadie más, hemos conformado un buen equipo y tenemos muchas expectativas de acá a lo que resta del año".

🗣️ Marcelo Gallardo: "Me interesa mucho que se pueda seguir apostando al crecimiento de los jugadores. Nosotros queremos darles la mejor contención posible, el desarrollo de juveniles es un objetivo no solo de River sino de todo el fútbol argentino". #GallardoEnVivo 🎙️ pic.twitter.com/MNcGLEoRg0 — (@RiverPlate) October 19, 2020

En ese sentido, Gallardo también explicó por qué el Millonario no salió al mercado a buscar reemplazantes para los dos jugadores transferidos y tampoco es probable que lo haga si llega a irse algún otro: "Me interesa seguir potenciando las Divisiones Inferiores. Hace varios años que la semilla ya está plantada y los jugadores siguen saliendo, va a seguir desarrollando jugadores de buen nivel. Es un tema delicado, hay muchas expectativas alrededor de los jóvenes de todo su entorno y suele haber muchas confusiones. Nosotros les tenemos que dar ese espacio de resguardo, porque los jugadores de Inferiores son los que solventan la economía del club. La idea es que el día de mañana pueda haber jugadores formados en el club en el primer equipo".

Por otra parte, el Muñeco fue consultado sobre su futuro en el Millonario y no dejó certezas: "El balance lo hago al final del año y no me gusta hablar sobre lo que pueda llegar a suceder en el futuro porque me enfoco en el día a día. Ahí tengo toda la energía, trato de disfrutar cada desafío como si fuera el último y eso requiere de mucha energía".

Además, el DT se refirió a la inminente vuelta de la actividad en el fútbol argentino y se mostró conforme con el formato elegido por la dirigencia para la Copa LPF: "Estoy contento de que el fútbol argentino se ponga nuevamente en actividad. Me parece algo importante. Después, de acuerdo a los tiempos que atravesamos y las dificultades, creo que han intentado hacer un torneo dentro de lo más coherente dentro de todas estas posibilidades". De todos modos, dejó en claro que la mirada seguirá estando enfocada en la Libertadores: "Nosotros dentro de la institución en la que estamos, creemos que tenemos posibilidades de poder conformar el mejor equipo para ganar. Pero claramente siempre le hemos dado la prioridad a la Copa.El torneo argentino siempre seduce pero no ha sido en muchos momentos prioridad para nosotros".