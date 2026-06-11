La Administración Trump defiende las restricciones de visados y revela la «mayor amenaza» para el Mundial

El ministro de Seguridad Nacional de EE. UU., Marquinn Mullen, defendió hoy la decisión de la Administración Trump de denegar algunos visados para el Mundial 2026.

Mullen, en declaraciones a Reuters, afirmó que la Administración ha consultado el asunto con la FIFA, aunque rehusó detallar casos específicos.

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En ese sentido, Kash Patel, director del FBI, afirmó que la seguridad del torneo «podría ser la mayor operación en la historia del FBI y de Estados Unidos».

Y añadió: «En mi primera semana al frente del FBI, dije que debíamos prepararnos para los Juegos Olímpicos, el Mundial, las carreras de Fórmula 1 y la Super Bowl».

El FBI, principal servicio de inteligencia interno de Estados Unidos, lidera la seguridad del torneo que el país organizará junto a Canadá y México, con apoyo de fuerzas estatales, municipales y locales.

La agencia verifica los antecedentes de 300 000 personas, entre jugadores, entrenadores y personal, mientras que las autoridades estatales y locales gestionarán la seguridad fuera de los estadios y combatirán la amenaza de los drones.

Batel considera que los drones constituyen una de las mayores amenazas para el torneo. Para hacerles frente, el FBI lanzó en octubre de 2025 un programa de formación del que ya se han graduado 70 agentes locales de las ciudades anfitrionas.