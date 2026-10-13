El célebre periodista español Manu Carreño no dudó en dirigir una de las críticas más duras a José Mourinho, entrenador del Real Madrid, desde su regreso a la primera línea, al acusar al técnico portugués de usar el pretexto del arbitraje para tapar el fracaso deportivo de su equipo, diciéndole en un tono tajante: "Tu equipo no juega al fútbol de verdad, y eso no es culpa de los árbitros".

En un ataque mordaz a través de las ondas de la radio "Cadena SER", Carreño se preguntó por la adicción de Mourinho a quejarse de los árbitros, al considerar que esa cantinela se ha convertido en un tema repetitivo y aburrido a lo largo de toda su carrera con distintos equipos y en distintas competiciones, y que no puede explicar los problemas reales que sufren sus equipos sobre el césped.

Carreño aseguró que el complejo de Mourinho con el silbato no está ligado únicamente al Real Madrid, sino que es un rasgo que ha acompañado a su personalidad dondequiera que ha estado, y dijo: "Mourinho es una persona que ve a los árbitros como si estuvieran contra él personalmente, y no contra el Real Madrid. Pensaba que estaban contra él cuando estaba en el Oporto, el Chelsea y el Inter de Milán".

El periodista español añadió que esa actitud se repitió en todas las etapas del entrenador, tanto en la Premier League como en Italia, e incluso en sus últimos periodos en Turquía y Portugal.

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Carreño ironizó sobre las quejas reiteradas de Mourinho al decir: "Conviene repasar la definición de árbitro: el árbitro es un juez deportivo y, en el fútbol, siempre parece estar parcializado hacia los equipos que dirige Mourinho. Esa es la definición de árbitro, en resumen".

Carreño repasó el largo historial de polémicas del técnico portugués, desde el Chelsea y el Manchester United hasta el Inter de Milán, la Roma y el Fenerbahçe, y subrayó que en cada ocasión utilizaba el argumento de sentirse perjudicado por el arbitraje como arma para defenderse.





Carreño recordó los capítulos más recientes de esta serie, tras el partido entre el Benfica y el Real Madrid en la Liga de Campeones, cuando Mourinho afirmó que algunos jugadores del Real Madrid gozan de una protección especial frente a las tarjetas amarillas.

Carreño reprodujo la polémica declaración de Mourinho cuando dijo: "Me expulsaron porque dije algo muy evidente: el árbitro tenía un papel en el que estaba escrito: 'Tchouaméni, Carreras y Huijsen no merecen tarjeta amarilla'".

Carreño consideró que estas declaraciones no son más que una estrategia evidente para desviar la atención del fondo del problema y cuestionar públicamente la integridad de los árbitros.

El periodista español cerró su ataque centrándose en el rendimiento deportivo del Real Madrid, y advirtió de que la polémica arbitral amenaza con afectar negativamente al verdadero debate sobre el juego del equipo.

Y dijo: "La cuestión es si los aficionados y los jugadores se van a creer este relato de Mourinho durante toda la temporada. Porque el equipo sigue sin ofrecer ningún tipo de fútbol. Y no creo que eso sea culpa de los árbitros".

Carreño señaló que hay que separar los dos asuntos: por un lado está la actual tensión arbitral que rodea al Real Madrid y que ha encendido el caso Negreira, y por otro hay un debate deportivo que no se puede ignorar sobre un equipo que no juega al fútbol de verdad.

Y advirtió: "Todo esto conlleva un riesgo, o quizá sea una estrategia deliberada, para desviar el foco del rendimiento del equipo hacia el propio partido", al subrayar que las quejas de Mourinho son parte inseparable de su personalidad futbolística y no van a cambiar con su regreso al Real Madrid.