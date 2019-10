La aclaración de Alfaro tras su polémica frase

El técnico de Boca se refirió a las declaraciones que hizo luego de la eliminación ante River. "Yo no decido si tengo que continuar o no", aseguró.

Pese a que ya pasó más de una semana, las declaraciones de Gustavo Alfaro tras la eliminación de Boca ante River en La Bombonera todavía siguen resonando. "Quiero tratar de terminar de la mejor manera posible estos partidos que quedan con los jugadores y después irme a mi casa a recuperar mi vida. Me siento orgulloso de haber estado en Boca", había señalado el DT, poniendo en duda su futuro.

En la previa del duelo ante , por la fecha 11 de la Superliga, el técnico del Xeneize aclaró sus dichos. "Me hicieron una pregunta que yo no puedo responder. No puedo responder si yo tengo que quedarme. Es una respuesta que no puedo dar. Entonces lo que yo tengo que hacer es una evaluación de mi trabajo y hasta ahí, punto", explicó, en declaraciones a Fox Sports, y continuó: "Después si hay otro tipo de preguntas las respondo, porque de nada sirve que yo quiera seguir o no quiera seguir si no te ofrecen el trabajo. Entonces cuando a mí me preguntan si yo tengo que continuar es una pregunta que yo no puedo responder".

En la misma línea, Alfaro agregó: "Hay un montón de cosas que yo dije en el medio de la conferencia que no se tomaron literalmente y que son muy importantes y que hablan de un futuro mío también en Boca, y de pronto no se tomaron tan en cuenta".

Por otra parte, se mostró "agradecido por las palabras de Gallardo", quien días atrás mostró su respaldo al entrenador de Boca. "Tenemos una buena relación. Sabemos lo que pasamos y los vaivenes que sufrimos", concluyó el ex- .