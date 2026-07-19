«L’Équipe» ha perdido la paciencia con el jugador francés y le da un 2: «Una pesadilla»

La dramática primera parte del Francia-Inglaterra en el Mundial ha marcado a los medios franceses. Como de costumbre, L’Équipe pone notas sin piedad.

Rayan Cherki, habitual estrella del Manchester City, ha sido especialmente criticado y, al igual que otros cuatro compañeros, ha recibido un 2.

«¿Acaso pretendía dar un vuelco a la jerarquía tras la pretemporada? El exjugador del Lyon jugó unos primeros diez minutos correctos, pero lo que vino después pareció una pesadilla: decisiones erróneas, pases lentos, esfuerzo defensivo poco eficaz».

Además, L’Équipe critica la actitud «molesta» de Cherki en este Mundial: durante el primer descanso para hidratarse, el jugador volvió a discutir con Deschamps. «Tuvo la brillante idea de pelearse con Deschamps durante el descanso», añade el periódico con cinismo.

Désiré Doué, Theo Hernández, Ibrahima Konaté y Malo Gusto también se llevaron un 2; solo a este último le permitió seguir tras el descanso. Hugo Guillemet, periodista de L’Équipe, resume así la primera parte:

«Este partido fue absolutamente ridículo. Parecía que no se había preparado nada y cada uno hacía lo que le daba la gana. Parecía un partido de fútbol sala con jugadores totalmente agotados a los que ya nada les importaba. Lo único que deseaban era darse una ducha», se queja.

«¿Ya no sentían orgullo? ¡Es un Mundial! Al final todos se ríen, pero te han metido seis goles. Se midieron a dos grandes selecciones y en ambas fue un fracaso», concluye Guillemet.