L'Equipe: el Milan respira aliviado por Maignan; las pruebas son tranquilizadoras y apunta a titular ante el Frosinone

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Buenas noticias sobre el estado del portero francés: el problema que sufrió parece de poca importancia.

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El Milan respira aliviado por el estado físico de su portero y capitán, Mike Maignan. Sustituido por un dolor en el aductor en el descanso del partido entre Francia y Turquía disputado anoche, el guardameta del Milan se sometió a las revisiones médicas habituales y a una resonancia magnética, cuyo resultado fue tranquilizador, esta mañana, según informa L'Equipe.

PODRÍA VOLVER YA ANTE EL FROSINONE - Noticias bastante tranquilizadoras: Maignan debería estar pronto disponible para el Milan, y probablemente ya pueda ser titular el domingo a las 18:00 en el partido de liga en San Siro ante el Frosinone de Massimiliano Alvini.

EL EQUIPO

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PRUEBAS TRANQUILIZADORAS - Las primeras pruebas realizadas no revelaron nada grave: Maignan sintió dolor tras su parada en el minuto 35 y, de acuerdo con el cuerpo técnico de los Bleus, prefirió no seguir en la segunda parte y ceder su puesto a Guillaume Restes. Sin duda, el Milan le dará descanso durante las próximas 48 horas y debería volver a su actividad profesional habitual a mediados de semana.