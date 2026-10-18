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Siep Engelen
Traducido por

Kylian Mbappé y Arda Güler llevan al Real Madrid a la victoria ante el Sevilla con dos auténticos golazos de talla mundial

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
K. Mbappe
A. Guler

El Real Madrid se impuso con autoridad al Sevilla el domingo por la noche. Gracias, en parte, a dos golazos de Kylian Mbappé y Arda Güler, el equipo de José Mourinho ganó por 4-1. 

El Real Madrid fue superior y Mbappé y Yan Diomande dispusieron de ocasiones para abrir el marcador, pero les faltó precisión en la definición durante los primeros minutos. Todo lo contrario ocurrió con el disparo de Güler. 

El internacional turco recibió un pase atrás de Diomande al borde del área y remató de primeras. Con una rosca extraordinaria, envió el balón hacia el palo más alejado, por encima del guardameta Odysseas Vlachodimos, hasta el fondo de la red: 1-0. 

Mbappé fue aún más lejos apenas unos minutos después. El francés se zafó brillantemente de dos rivales, volvió a acelerar y superó también a Vlachodimos con un movimiento fulgurante: 2-0. El Santiago Bernabéu disfrutaba de un espectáculo futbolístico. 

Tras el descanso quedó aún más claro que las estrellas del Real Madrid estaban inspiradas. Mbappé fue derribado dentro del área, asumió la responsabilidad desde los once metros y batió a Vlachodimos con un precioso penalti a lo Panenka: 3-0. 

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Sin embargo, Mbappé pareció perder la concentración en los últimos minutos, ya que una pérdida de balón del delantero dio origen al 3-1. Manu Bueno lo aprovechó y batió a Thibaut Courtois con un disparo raso. 

El Real Madrid no tardó en responder. Diomande avanzó con el balón y lo mandó con un potente disparo a la escuadra izquierda para poner el 4-1. Así, los madrileños afrontan con buenas sensaciones el Clásico de la próxima semana, aunque antes recibirán al RB Leipzig en la Liga de Campeones. 

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