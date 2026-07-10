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Kylian Mbappé viajó en un jet privado secreto de un club de la Premier League para negociar

K. Mbappe
Liverpool

Jürgen Klopp reveló que, en 2016, Liverpool estuvo a punto de fichar a Kylian Mbappé, entonces de 17 años en el AS Mónaco.

«Es el “no fichaje” más caro de la historia del Liverpool», afirmó Klopp. «Volamos de Blackpool a Niza y toda la familia de Mbappé se subió a un jet privado de cinco habitaciones. Fue fantástico».

«Lo convertimos en algo grandioso: dimos una vuelta en avión, charlamos con la familia y disfrutamos de una buena comida», recordó el probable futuro seleccionador de Alemania.

Todo era secreto: «No debíamos dejarnos ver. Y luego se fue al París Saint-Germain...»

El francés fue cedido al PSG en la 2017/18 y, tras un año, lo fichó en propiedad. Jugó siete años en París antes de fichar por el Real Madrid.

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Tras el Francia-Marruecos (2-0), ambos se encontraron, se abrazaron, hablaron brevemente y saludaron a la grada, donde quizá estaba la familia del delantero. Luego Klopp sonrió y lanzó un beso a la grada del Gillette Stadium de Foxborough.



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