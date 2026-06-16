Francia venció 3-1 a Senegal en su debut mundialista. Tras un primer tiempo complicado, en elsegundo mostró su superioridad. Kylian Mbappé, con dos goles, superó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de los Bleus.

Didier Deschamps cuenta con un lujoso plantel, especialmente en ataque, y Rayan Cherki ya ha notado las consecuencias. De inicio salieron Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Mbappé.

Sin embargo, en la primera parte no brillaron y Senegal dominó las ocasiones. Nicolas Jackson disparó al poste y, en el rebote, el balón golpeó el talón de Mike Maignan.

Justo antes del descanso, Ismaïla Sarr falló otro remate claro, por encima del larguero. Así se llegó al 0-0 al descanso.

Tras el descanso llegaron las ocasiones: Mbappé y Olise se plantaron solos ante Mendy, que realizó dos excelentes paradas. Senegal respondió con Jackson al contraataque.

A punto de cumplirse la hora, Francia creyó marcar el gol decisivo: Mbappé cayó en el área tras un choque con Sadio Mané y el árbitro Alireza Faghani revisó el VAR. Tras ver las imágenes, determinó que el contacto lo había iniciado el propio Mbappé.

No hubo penal, pero pocos minutos después llegó el 1-0: Olise asistieron a Mbappé con un pase profundo y el delantero definió de primera. Jackson respondió con un tanto anulado por fuera de juego.

En los últimos minutos Francia aprovechó los espacios: Barcola, asistido por Rabiot, definió por encima de Mendy: 2-0.

Ibrahima Mbaye recortó en el 95’ (2-1), pero acto seguido Mbappé sentenció con un remate espectacular: 3-1. Fue su gol 58 con Francia, con el que superó a Giroud como máximo anotador histórico de la selección, y ya lleva 14 en Copas del Mundo.