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On x MbappeOn
Shop On sportswear
Renuka Odedra
Traducido por

Kylian Mbappé se une a On Sportswear en una revolucionaria incursión en el fútbol

CULTURE
K. Mbappe
T. Henry
S. Schertenleib

¿El futuro de las botas? On ficha a Mbappé para lanzar la tecnología Robotic LightSpray Tech

La gigante suiza de la ropa deportiva On ha lanzado oficialmente su esperado desembarco en el fútbol, asegurándose a la superestrella del Real Madrid Kylian Mbappé como imagen de la marca junto a la leyenda de la Premier League Thierry Henry, que asume el papel clave de director de fútbol.

La marca con sede en Zúrich, famosa por su rápido ascenso en la tecnología del running gracias a sus distintivas suelas CloudTec y sus revolucionarios uppers LightSpray aplicados por pulverización, busca irrumpir en el mercado tradicional de las botas de fútbol mezclando la ingeniería suiza de alto rendimiento con la cultura contemporánea del terreno de juego.

El campeón del mundo Mbappé ocupa un lugar central en la asociación, actuando tanto como embajador global principal como colaborador activo con los equipos de diseño de producto de On.

On x Henry On

Mbappé destacó que la oportunidad de construir algo completamente nuevo y ayudar a dar forma al juego del mañana fue lo que le atrajo de la marca: "Quiero aportar mi experiencia y mi perspectiva a lo que creamos, llevar más allá lo que es posible a través de la innovación y mantenernos siempre fieles a la alegría del fútbol. Compartimos un sueño, y esto no ha hecho más que empezar".

El fundador y co-CEO David Allemann se hizo eco de esta ambición, al afirmar que el fútbol no necesita otra marca de ropa deportiva haciendo más de lo mismo, sino nuevas ideas y un nuevo desafío a lo que es posible en el terreno de juego, la acera y la pasarela.

On x SchertenleibOn

Entre bambalinas, el icono del Arsenal y de Francia Thierry Henry ha estado construyendo discretamente los cimientos de la división de fútbol de On desde finales de 2025. En su nuevo cargo ejecutivo, Henry supervisará directamente la estrategia de jugadores, las relaciones con los atletas y la dirección del producto.

Al reflexionar sobre su trabajo con la marca durante el último año, Henry destacó la curiosidad incansable del equipo y su atención al detalle, subrayando un enfoque centrado en el jugador: "Queremos escuchar a los jugadores, entender qué necesitan y crear algo que realmente pueda aportar al juego. Estoy orgulloso de formar parte de lo que viene después".

Mbappe x Henry x On On

Un elemento central de esta nueva división es la adaptación de la tecnología LightSpray de On para el fútbol de élite. El proceso patentado de fabricación robótica pulveriza un filamento continuo para crear un upper excepcionalmente ligero y sin costuras, diseñado para ajustarse como una segunda piel.

La internacional suiza y estrella del FC Barcelona Sydney Schertenleib también se ha unido al grupo para ayudar a impulsar y probar productos diseñados específicamente para el fútbol femenino.

Para conmemorar el anuncio, el fotógrafo de fama mundial Juergen Teller retrató a Mbappé, Henry y Schertenleib en el interior de los On Labs de Zúrich, situando a la nueva y ambiciosa alineación justo en la intersección entre deporte, innovación y diseño.





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