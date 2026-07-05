Kylian Mbappé se muestra indignado por el juego de Paraguay: «Nosotros también sabemos jugar sucio»

Kylian Mbappé y Rayan Cherki criticaron el juego sucio de Paraguay tras la victoria de Francia el sábado. Los sudamericanos cometieron muchas faltas, pero no recibieron ni una tarjeta amarilla y cayeron 1-0.

Casi todo el plantel paraguayo recurrió a ese juego sucio, con Matías Galarza, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez y el exgetafense Omar Alderete a la cabeza.

Francia mantuvo la calma y solo recibió tres amarillas, mientras Paraguay no sumó ninguna pese a los codazos, las provocaciones, las simulaciones y el pisotón en la espinilla de Mbappé.

«Le hemos demostrado a Paraguay que, si quieren jugar sucio, nosotros también podemos», afirma Mbappé. «Si nos dicen que nos larguemos, les gritaremos lo mismo. Paraguay no vino aquí a jugar al fútbol, pero nosotros hemos demostrado cómo se hace».

«Si hay que arremangarse, lo hacemos. Pensaban que vendríamos de esmoquin, pero también sabemos jugar al fútbol sucio. Hemos demostrado que no solo sabemos atacar», concluye Mbappé.

Su compañero Rayan Cherki, que entró en la segunda parte, apenas daba crédito a lo que veía durante el partido. «No entiendo cómo Paraguay puede cometer treinta faltas sin recibir ni una tarjeta amarilla».

«Hoy demostramos a quienes nos declaren la guerra que estamos preparados», añadió. Al final del partido Francia celebró el triunfo de forma exagerada frente a los paraguayos, lo que provocó un pequeño altercado que se resolvió rápido.