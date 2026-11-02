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Un joven aficionado del Racing Santander se llevó una sorpresa inolvidable después de que un disparo de Aurelien Tchouameni le golpeara por accidente. Kylian Mbappe y el centrocampista francés se aseguraron de que el pequeño de cuatro años saliera de El Sardinero con una sonrisa al ofrecerle una camiseta firmada y gastarle una broma ingeniosa.

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Un breve susto en El Sardinero

Un aficionado del Racing de cuatro años se llevó un buen susto durante el partido de Liga de su equipo contra el Real Madrid, antes de recibir una emotiva sorpresa tras el encuentro. El pequeño Maximo recibió el impacto de un disparo desviado de Tchouameni durante la segunda parte.

El incidente ocurrió poco después del descanso, cuando el equipo de Jose Mourinho ya tenía una contundente ventaja de 3-0 sobre los locales. Tchouameni lanzó un potente disparo con la derecha desde muy lejos del área que se marchó muy por encima del larguero.

Por desgracia para el pequeño espectador, el balón fue directo a la grada y le golpeó. El impacto inesperado hizo llorar al niño de cuatro años, mientras su familia observaba preocupada.

Mbappe bromea a costa de su compañero del Madrid

Sin embargo, las lágrimas pronto se convirtieron en alegría después del pitido final, cuando Maximo y su padre fueron invitados a las instalaciones del estadio. Tchouameni se disculpó personalmente por su disparo desviado y regaló al pequeño aficionado una camiseta firmada del Real Madrid.

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El momento más especial de la noche llegó poco después, cuando Mbappe pasó junto a ellos por el pasillo. Al oír que el niño gritaba su nombre, el delantero francés se detuvo enseguida para saludarle y preguntarle cómo estaba.

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Mbappe decidió entonces quitar hierro al asunto bromeando sobre la puntería de su compatriota. «La culpa es de Tchouameni, ¿verdad? ¡Tchouameni no sabe tirar! ¿Estás bien?», bromeó Mbappe, antes de chocar la mano con el encantado pequeño y posar con él para una fotografía.

Una familia con el corazón dividido

El padre de Maximo explicó que la familia siente un profundo cariño por ambos clubes, lo que hizo aún más especial el encuentro tras el partido. En declaraciones a Real Madrid TV, expresó su enorme agradecimiento por el bonito gesto de los jugadores.

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«Maximo está fenomenal, solo ha sido un susto, ¿no? Es un gesto que se agradece. Solo el hecho de bajar aquí ya es un gran detalle», explicó su padre. «Tenemos el corazón un poco dividido. Somos muy madridistas, pero cuando se trata de nuestra tierra... la tierra tira».

También contó una sorprendente coincidencia que une a su hijo con el club español. «Pero siempre tenemos esa espinita de querer que gane también el Madrid», añadió. «El Madrid significa mucho para nosotros. De hecho, Maximo nació el día en que ganamos la 14.ª Champions League».

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A preparar la competición europea

La plantilla de Mourinho centrará ahora su atención en la Champions League, donde se enfrentará al AEK el miércoles. Después, el Madrid viajará a Valencia para disputar su próximo partido de Liga.