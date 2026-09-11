Kylian Mbappé rompe su silencio sobre el «meme del dictador»: «Demuestra una falta de...»

Kylian Mbappé ha reaccionado en una entrevista con France Football al 'meme del dictador'. En las redes sociales llevan años circulando fotos editadas del francés vestido de dictador. Mbappé puede ver en parte el humor, pero también subraya la gravedad de los actos de los dictadores reales con los que se le representa.

El meme nació en 2024. Ese año, Mbappé amenazó con denunciar al influencer francés Mohamed Henni. Henni puso el nombre de Mbappé a un menú kebab: "Pan de panadero, tan redondo como la cabeza de Mbappé".

Henni cargó contra él cuando quedó claro que Mbappé quería emprender acciones legales y dijo, entre otras cosas, que el delantero 'ha convertido su nombre en una dictadura'. Poco después aparecieron los primeros memes.

En abril de este año circuló el rumor de que a Mbappé no le gustaba el meme, por lo que en los últimos meses volvió a utilizarse con mucha más frecuencia. Sus supuestas posiciones de poder, primero en el Paris Saint-Germain y ahora en el Real Madrid, también contribuyeron al uso del meme.

Ahora, Mbappé ha reaccionado por primera vez a su meme, que se ha utilizado para representarlo, entre otros, como Kim Jong-un, Mao Zedong, Iósif Stalin y Mobutu Sese Seko.

"¿Qué opino de los memes de ‘dictador’ sobre mí? Hay una parte que tiene gracia, porque te das cuenta de que para algunas personas es simplemente una diversión inocente."

"También hay otra parte menos graciosa, porque sabemos qué daño ha causado este tipo de gente a lo largo de la historia."

"Que te comparen con gente que mata a otros, o que ha hecho desgraciados a millones y millones de personas... No creo haber hecho eso en mi vida."

"Por un lado, sé que se hace en tono ligero y que la gente no quiere llevarlo tan lejos, pero a veces demuestra una falta de conciencia política y humana."

Ousmane Dembélé bromea con frecuencia sobre el meme. "Lo suyo es distinto", respondió Mbappé. "Lo ha cogido de las redes sociales. En su caso es simplemente por diversión”.



