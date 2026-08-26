Kylian Mbappé le da al Real Madrid con un hat-trick su primera victoria en casa de la temporada

El Real Madrid también ha ganado su segundo partido de LaLiga de esta temporada. En su Santiago Bernabéu, el equipo de José Mourinho se impuso por 4-1 a la Real Sociedad, en parte gracias a un hat-trick de Kylian Mbappé.

Muchos clubes ya disputaron su primer partido de LaLiga de la nueva temporada durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto. Sin embargo, entre ellos el Real Madrid y el FC Barcelona pudieron aplazar ese encuentro hasta esta semana, para que los jugadores que habían participado en el Mundial pudieran disfrutar de algo más de descanso.

Al igual que el pasado fin de semana, cuando el Real Madrid ganó en el último suspiro por 1-2 al Espanyol, este miércoles por la noche Denzel Dumfries volvió a ser titular. Lo mismo ocurrió con otras grandes figuras como Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior.

Después de que los campeones del mundo Marc Cucurella (Real Madrid) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) mostraran en el Santiago Bernabéu la Copa del Mundo ganada este verano, comenzó una primera parte con ocasiones para ambos equipos.

Así, ambos porteros evitaron goles de Mbappé, Vinícius y Oyarzabal. Y a diez minutos del descanso, un potente disparo de Sergio Gómez se marchó rozando el poste. Por ello, ambos equipos parecían encaminados a irse al vestuario sin goles, pero en los últimos cinco minutos llegaron de pronto dos tantos.

Primero fue Mbappé quien firmó el 1-0, tras dejar en mala posición a su marcador directo después de un buen pase de Federico Valverde y estrellar el balón con fuerza en la red. Unos minutos después, Luka Susic colocó en el palo largo un balón que, con algo de fortuna, le cayó a los pies: 1-1.

Después de que Mbappé fallara en la segunda parte una gran ocasión para el 2-1, marcó poco después tras una combinación con Bellingham. Después, el Real Madrid amplió aún más su ventaja. Vinícius empujó el 3-1 tras un buen trabajo de Bellingham y Mbappé picó el 4-1: hat-trick completado. El 5-1 de Brahim Díaz fue anulado posteriormente por fuera de juego.