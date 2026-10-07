Kyle Walker, exlateral del Manchester City, rechazó la idea de retirar los títulos que el club conquistó durante los últimos años, en el marco del caso relacionado con la acusación de haber infringido las normas financieras de la Premier League.

Walker, que defendió los colores del Manchester City entre 2017 y 2025 y se coronó con numerosos títulos, podría verse ante la posibilidad de perder algunos de los trofeos que el equipo logró durante el periodo objeto de las acusaciones, si el caso terminara con la imposición de sanciones que incluyan despojar al club de sus títulos.

El Manchester City se enfrentó a 115 acusaciones de infracción de las normas financieras, antes de ser absuelto de una de ellas, mientras que fue declarado culpable de 114 infracciones.

Entre las posibles sanciones figura la retirada de los títulos que el club conquistó durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018.

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Walker se incorporó al Manchester City procedente del Tottenham en el verano de 2017, lo que significa que los títulos de la Premier League, la Copa de la Liga inglesa "Carabao" y la Community Shield que el equipo conquistó en 2018 podrían estar entre los trofeos afectados, según lo que puedan determinar las sanciones.

Walker: trabajamos mucho por estos títulos

Pese a reconocer que la situación "no pinta bien", Walker aseguró que no considera que los títulos conquistados por el Manchester City deban arrebatarse al club ni a los jugadores que los ganaron.

Walker declaró a la emisora "talkSPORT", en palabras recogidas por RMC: "Es algo muy difícil, porque trabajamos duro para conseguir estos títulos, y no solo nosotros. También pienso en los aficionados que recorrieron largas distancias por todo el país y viajaron al extranjero".

El jugador inglés señaló que lo que vivió con sus compañeros durante su etapa en el Manchester City no puede borrarse, al margen de cómo acabe el caso.

"Nadie puede arrebatarnos eso"

Walker añadió: "A nivel personal, puedo decir que pasamos años maravillosos juntos y celebramos muchísimos títulos. Eso es algo que nadie puede arrebatarnos, pase lo que pase, porque esas noches ya las vivimos".

Walker, que fichó por el Burnley en el verano de 2025, insistió en que los recuerdos de aquellos títulos seguirán siendo parte de su trayectoria, después de haber estado presente sobre el césped cuando se lograron esas gestas.

Walker se coronó con el Manchester City campeón de la Liga de Campeones de Europa en 2023, además de numerosos títulos nacionales.

Walker: queremos que nos recuerden como quienes ganaron los títulos de la forma correcta

El defensa inglés reconoció que no se siente cómodo al hablar del caso con sus excompañeros en el Manchester City.

Y dijo: "Es un tema del que quizá preferimos no hablar, porque queremos que la gente nos recuerde como quienes ganaron estos títulos, y que los ganamos de la forma correcta".

Por el momento, el Manchester City sostiene que es "inocente" de las acusaciones que se le imputan, además de que el club presentó un recurso contra la decisión emitida por una comisión independiente a la que la Premier League encargó examinar el caso.