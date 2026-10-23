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Kyle Walker se ha visto obligado a pronunciarse públicamente sobre sus comentarios tras una polémica pulla acerca de sus tatuajes del Manchester City. El veterano lateral, que actualmente juega en la Championship, consideró necesario aclarar su postura después de que su reacción inicial a una reciente decisión de la Premier League causara revuelo entre los aficionados.

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Walker se desdice sobre la posibilidad de quitarse los tatuajes

El futbolista de 36 años desató recientemente la polémica durante una entrevista radiofónica al ser preguntado por la decisión de la comisión independiente de declarar al Manchester City culpable de infringir las normas financieras de la Premier League. El fallo, que abarca un periodo de nueve temporadas, ha ensombrecido los logros históricos del club y suscitado dudas sobre la validez de sus éxitos. El City está recurriendo la decisión.

Durante su etapa en el Etihad Stadium, entre 2017 y 2025, Walker conquistó 15 títulos importantes, entre ellos seis ligas. Para conmemorar aquella época dorada, el veterano defensa se hizo varios tatuajes de gran tamaño, entre los que destaca uno con la inscripción «4 in a row» para celebrar la racha inédita de cuatro títulos ligueros consecutivos del City entre las temporadas 2020-21 y 2023-24.

La entrevista provoca una aclaración en Instagram





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La polémica surgió a raíz de la entrevista radiofónica que Walker concedió a principios de semana. Al ser preguntado en talkSPORT si se quitaría los tatuajes en caso de que el City recibiera una sanción severa y se le retiraran sus medallas, el defensa del Burnley respondió con franqueza. «Bueno, probablemente tendré que hacerlo», admitió Walker. «Intentaré conservarlo, pero espero que no nos quiten nada».

Pese a reconocer la gravedad de la situación, Walker mantuvo su lealtad a sus antiguos compañeros de vestuario. «No tiene buena pinta. No ocultemos que han sido declarados culpables, pero han presentado un recurso», afirmó. «Como jugador, lo único que puedo decir es que nosotros salíamos al campo y jugábamos lo mejor que podíamos como equipo, y que defenderé a los jugadores durante el resto de mi vida».

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Esas declaraciones se difundieron rápidamente y llevaron al lateral del equipo de Championship a desmentir tajantemente en redes sociales que fuera a quitarse los tatuajes. En una historia de Instagram publicada el miércoles para responder a la repercusión de sus palabras, Walker escribió: «Solo quiero aclarar los titulares engañosos de hoy. Nunca he tenido intención de quitarme mis tatuajes del Manchester City».

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En defensa de una etapa dorada en el Etihad

Walker está decidido a preservar los recuerdos de una etapa de ocho años repleta de títulos en Mánchester. El exinternacional inglés considera que los años a las órdenes de Pep Guardiola marcaron su carrera y quiere que su legado permanezca intacto pese a la batalla legal que afecta a su antiguo club.

Para subrayar su profundo vínculo con el City, Walker añadió en su comunicado: «Mi etapa en el City fue una parte enorme de mi carrera y de mi trayectoria como jugador, y es algo de lo que siempre estaré increíblemente orgulloso. Viví momentos increíbles con grandes compañeros, con gente del club y, por supuesto, con los aficionados del City, que nos apoyaron en todo momento».

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Concluyó su mensaje reafirmando que conservará esos homenajes permanentes: «Esos recuerdos siempre me acompañarán. Igual que los tatuajes».

Walker se centra en el Burnley mientras continúa la batalla legal del City





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Una vez aclarada su postura sobre los polémicos tatuajes, Walker volverá a centrarse en sus compromisos con su actual club en la Championship. El veterano defensa tiene la tarea de ayudar al Burnley a afrontar las exigencias de la segunda división y dejar atrás la distracción que supone la polémica extradeportiva de su antiguo equipo.

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Mientras tanto, la directiva del Manchester City deberá esperar el resultado del recurso formal presentado contra el fallo por las infracciones financieras. El veredicto definitivo determinará si las medallas y los logros históricos que inspiraron los tatuajes de Walker permanecerán en los libros de historia.