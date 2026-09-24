Khvicha Kvaratskhelia irrumpió con fuerza en el fútbol de élite la temporada pasada, después de que el extremo georgiano se uniera al Paris Saint-Germain durante el mercado de fichajes invernal de la temporada 2024-2025 por 85 millones de euros. Y pese a que la fase inicial de adaptación no fue sencilla, brilló de forma notable en su segundo año en Francia, especialmente en la recta final de la temporada, donde jugó un papel decisivo en la marcha de su equipo hacia la conquista de la Liga de Campeones de Europa por segundo año consecutivo.

Buena parte del mérito de ello se debe a su entrenador, Luis Enrique, quien goza de un gran aprecio y de amplios elogios por parte del jugador apodado «Kvaradona».

En este sentido, el jugador georgiano afirma: «Creo que he aprendido mucho de él; he mejorado de forma notable, tanto en el plano mental como en el físico, y además mi comprensión del juego se ha profundizado enormemente bajo su supervisión y sus indicaciones».

Y añadió Kvara en tono de broma, según recogió el diario «Sport»: «Gracias a todo lo que he aprendido de él, puedo decir que hoy estoy capacitado para ser entrenador yo mismo», poniendo de relieve la gran influencia del técnico español en su rendimiento.

Y prosiguió: «Estar con él significa aprender algo nuevo cada día; él te cambia y te desarrolla en los planos mental, físico y psicológico. Te da lecciones constantemente para que estés siempre a punto; porque si dispones de un solo minuto para jugar, debes estar preparado».

Y completó: «Con Luis Enrique, no tienes más que escuchar lo que dice, seguir sus instrucciones y darlo todo al 100% sobre el terreno de juego».

Cabe recordar que Kvaratskhelia es uno de los 30 candidatos al Balón de Oro de este año, aunque sus opciones de ganarlo parecen escasas, dada la presencia de otros nombres destacados que compiten por este prestigioso galardón, como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane.

Con todo, y atendiendo solo a los números, puede competir con cualquier jugador; pues cuenta en su haber con 10 goles y 6 asistencias en la Liga de Campeones de Europa, competición que conquistó tras jugar un papel clave en los dos partidos de semifinales ante el Bayern de Múnich y en la final ante el Arsenal.

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