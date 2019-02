Kudelka está frustrado: "Ni bien salimos del puerto y ya nos hundieron"

En su primer par de partidos oficiales del año la U ya se restó de su mayor sueño. Y el trasandino sintetizó sus lamentos.

RUEDA DE PRENSA

Tras la eliminación de Universidad de Chile en Copa Libertadores, a manos de Melgar en Santiago, Frank Darío Kudelka reafirmó su postura de no renunciar y sintetizó su análisis con una frase que le deja mucho trabajo en su horizonte. "Ni bien salimos del puerto y ya nos hundieron", comentó el ex Talleres, aludiendo a un barco que habrá que levantar de alguna manera. "Es difícil sacarme la frustración personal", añadió.

El entrenador argentino asumió la autocrítica y complementó que "no estuvimos a la altura para pasar esta llave" y que "me ilusioné tanto con esto que me siento doblemente frustrado", pero aseguró que "esto es para valientes, no para miedosos. Si no me ilusionarñia tengo que dejar de trabajar en esto" y que "los cambios no dieron tanto resultado, pero no veía más opciones (en la banca)".

El artículo sigue a continuación

¡Se desesperó ante la falla de Rodríguez!

Rodrigo Echeverría, que acompañó a su DT a comparecer con la prensa, no fue requerido ni una sola vez para responder una pregunta. Se le vio con un semblante de tristeza. Aparece Cobresal en el horizonte azul.