Kross: Lo que hicimos contra Argelia es algo que esta generación no podrá repetir

Tony Kroos y Lukas Podolski, estrellas del equipo campeón del mundo en 2014, mostraron su preocupación por la actual selección alemana en el Mundial 2026. Dirigieron críticas y consejos a los jugadores de Julian Nagelsmann, advirtiendo una posible eliminación temprana si no se corrigen los errores.

Kroos, en su programa de TikTok «Kroos y Kroos: el Mundial bajo la lupa», admitió a Sky Sports que teme una eliminación rápida si no se cumplen dos condiciones clave:Debemos ser un equipo incómodo y difícil de superar, y defender con firmeza y agresividad, algo que ahora no hacemos. Además, necesitamos que Jamal Musiala y Florian Wirtz estén en su mejor momento, lo que hoy no ocurre; si no cambia, no duraremos mucho en la competición».

Podolski, exjugador del Colonia, coincidió tras la sorpresiva derrota 1-2 contra Ecuador en la última jornada de grupos y subrayó la necesidad de aprender de inmediato. «Quizá esta derrota sea algo positivo, una bofetada que nos despierte y nos haga recuperar la calma y hacer balance». Sus palabras llegaron tras un partido flojo, pese a que Alemania ya estaba clasificada tras ganar sus dos primeros encuentros, lo que desencadenó una fuerte crítica mediática antes de los dieciseisavos contra Paraguay.

Kroos comparó al grupo actual con el de 2014 en la fase eliminatoria y admitió que aún no tienen esa mentalidad: «Antes jugamos muy mal, como ante Argelia en 2014, pero sabíamos ganar aun en nuestros peores días; no creo que esta selección tenga esa cualidad».

Además, el exjugador del Real Madrid discrepó de las declaraciones del entrenador Nagelsmann, quien defendió el deseo de ganar de sus jugadores tras el partido contra Ecuador, y comentó: «No estoy de acuerdo con el entrenador: cuando ya eres líder y estás clasificado, es humano relajarse, pero nuestro mayor problema es que no somos un equipo de fuerza física».

Pese a su tono pesimista, Kroos confió en que Joshua Kimmich y sus compañeros pueden competir con los mejores: «Sigo pensando lo mismo: si nos enfrentamos a Francia en rondas avanzadas y todo sale como debe, podemos derrotarlos». Cabe recordar que Francia podría cruzar con Alemania en octavos si ambos superan los cuartos. Podolski cerró la entrevista con optimismo, afirmando: «No hay que ser tan pesimistas; apoyemos a los chicos y animémoslos para lo que viene».