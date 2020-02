Kroos no esconde su amor por Guardiola: “Me encantaría jugar para él”

El alemán reconoció que sigue en contacto con el catalán, pero cree que es difícil que vuelvan a coincidir en un equipo.

Toni Kroos, pese a vestir la camiseta del , no tiene problemas en confesar la gran admiración que siente por Pep Guardiola, su entrenador en el Bayern Munich. Y, en una entrevista con The Athletic, hasta se animó a confesar públicamente un deseo: “Me encantaría jugar para él”.

El alemán, de todos modos, cree que ese sueño ya no se cumplirá por distintos factores que él mismo se encargó de explicar: “Quiero terminar mi carrera en el Real Madrid, así que no creo que trabajemos juntos otra vez, pero me encantaría jugar para él. Y pude haber renovado mi contrato con el Bayern, aunque no creo que hubiese sido una buena idea firmar un nuevo contrato por el entrenador. Pep me quería renovar por cinco años, pero, ¿y si él se iba antes? Él se fue al dos años más tarde”.

La admiración que siente por el ex- se le nota por varios lados. “Si le preguntas hoy a los jugadores del Bayern, te dirán que es el mejor entrenador que han tenido jamás en el sentido deportivo. Y hemos tenido muchos para comparar. Me encantó jugar con él durante un año”, subrayó el internacional. Y agregó: “Todavía estamos en contacto y nos llevamos muy bien. Nunca olvidaré todo lo que aprendí de él”.

Por otra parte, Kroos valoró también a Zinedine Zidane, su actual DT: “Cuando llegué en 2014, éramos esencialmente un equipo de contraataques, buscando los espacios de Bale, Cristiano y Benzema, con largas carreras, pero con Zidane ha cambiado nuestra filosofía. Quiere tener la pelota. Yo lo prefiero. Disponer sólo de dos o tres pases definitivos no me dejaría satisfecho. Zidane me beneficia a mí y a todos”.