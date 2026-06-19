Kroos defiende a Bellingham: «Es uno de los jugadores más completos del mundo»

El exfutbolista alemán Toni Kroos defendió a su excompañero del Real Madrid, el inglés Jude Bellingham, tras las recientes críticas y lo describió como uno de los centrocampistas más completos del mundo.

Según Marca, Bellingham ha estado en el ojo del huracán por su bajo rendimiento, provocado por las lesiones, Una operación de hombro al inicio de la temporada y posteriores problemas musculares le impidieron recuperar el nivel exhibido en su primer curso con el club.

Como recuerda “Marca”, el fútbol solo vive el presente, por lo que las críticas piden su sustitución al descanso e incluso dudan de su titularidad, generando rumores infundados fuera del ámbito deportivo.

Kroos afirmó en su pódcast: «Bellingham es uno de los centrocampistas más completos del mundo».

Conozco bien sus cualidades, ya que compartimos vestuario en el Bernabéu y me impresionó mucho. Su primer año en Madrid fue una locura», añadió.

El exdefensa Rio Ferdinand, ex del Manchester United, coincidió con Kroos y rechazó la imagen “errónea” que se ha creado en Inglaterra sobre el centrocampista.

Ferdinand afirmó: «Han intentado crear una imagen de él que no se corresponde con la realidad», y subrayó: «Han intentado inventarse historias».

Este respaldo llega en un momento en el que ambos coinciden en que Bellingham marca la diferencia y posee cualidades únicas en el centro del campo que le permiten cambiar el rumbo de los partidos.

Kroos añadió: «Veo en él algo muy especial», opinión respaldada por Ferdinand y el resto de los presentes.

Ferdinand cerró con una visión clara del futuro del centrocampista: «Escribirá su propia historia, así que solo nos queda ver cómo evoluciona».