Rasmus Kristensen asegura que Frenkie de Jong fue el jugador del que más aprendió durante su etapa en el Ajax. Así lo afirmó el lateral derecho del FC Midtjylland en una rueda de prensa previa al partido del jueves de la fase de grupos de la Conference League.

Kristensen compareció ante la prensa el miércoles y elogió a varios de sus excompañeros en el Ajax. «Como persona, aprendí mucho de Lasse Schöne. Es danés, conoce el club a fondo y me enseñó mucho», recoge, entre otros medios, ESPN.

«Quiero decir, había muchísimos jugadores. Pero disfrutaba mucho viendo jugar a Frenkie de Jong», señaló el exjugador del Ajax en un gran elogio al centrocampista del FC Barcelona.

Kristensen continuó: «Por supuesto, también jugué con Matthijs de Ligt. Pero hay tantos a los que podría mencionar. Hakim Ziyech, Dusan Tadic, David Neres. Había tantos jugadores entonces que era increíble».

Kristensen también sabe que la plantilla del Ajax ha cambiado mucho desde entonces. «Bueno, Daley Blind es el único con el que jugué. Que todavía está en el Ajax. Y sigo siendo muy amigo de Kasper Dolberg».

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Kristensen conquistó con el Ajax el título de liga y la copa nacional en 2019. Además, el equipo alcanzó las semifinales de la Champions League. «Fue una gran experiencia de aprendizaje y un gran privilegio formar parte de aquel equipo».

«Llegué a un grupo con compañeros que eran mejores. Eso también hay que aceptarlo. Aprendí muchísimo en aquel año y medio, pero también sabía que no iba a jugar muchos minutos. Por eso seguí mi camino», concluyó el defensa de 29 años.