Kraay nota un cambio extraño en la selección holandesa tras la entrada de Weghorst

Hans Kraay Jr. se sorprendió al ver la entrada de Wout Weghorst el miércoles. El alto delantero, que reemplazó a Cody Gakpo en el minuto 81, fue, según el analista de ESPN, mal utilizado por sus compañeros.

«Saca a Weghorst, nos vamos a la banda y jugamos hacia atrás. Eso también habrá decepcionado a Ronald Koeman», comenta Kraay, que sigue de cerca a la selección holandesa.

«Cuando sacas a Weghorst y no logras atravesar ese muro argelino, el balón debería llegar antes tras un regate por la derecha», critica a los extremos.

«No va a rematar de cabeza todos los balones, pero hay que buscarlo. No cambió nada con su entrada y eso me sorprendió. No tiene sentido ponerlo si vas a dar vueltas atrás con el balón».

Cuando Weghorst ya estaba en el campo, Argelia marcó el 1-0 en los últimos minutos: Anis Hadj Moussa entró por la derecha y colocó el balón en el ángulo superior izquierdo.

Koeman apostó por Donyell Malen como delantero; el ariete de la Roma empezó fuerte pero no marcó. Tras el descanso entró Memphis Depay, quien tampoco logró cambiar el partido.