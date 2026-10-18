Hans Kraay junior se quedó consternado el sábado con el PSV, que hizo el ridículo ante el ADO Den Haag, un equipo de la parte baja de la tabla (2-1). Para el analista, se nota claramente la marcha de Joey Veerman e Ismael Saibari del vigente campeón de Eindhoven.

Veerman forzó su traspaso al Borussia Dortmund el verano pasado. Saibari vio recompensada una gran temporada como organizador del juego del PSV con su fichaje por el Bayern de Múnich, que pagó unos 50 millones de euros.

«Hay gente que no valora mucho a Joey Veerman. Pero ayer (sábado, N. de la R.) pensé: Veerman y Saibari aportaban un plus de calidad», afirmó Kraay el domingo por la mañana en Goedemorgen Eredivisie. «Sobre todo cuando el ADO empezó a jugar con más descaro y a presionar con un hombre más».

En ese sentido, Kraay ve una gran diferencia respecto a la temporada pasada. «Cuando presionaban al PSV de Veerman, los centrales le pasaban el balón. Entonces el equipo podía adelantar líneas y empezar a jugar. Veerman se la pasaba a Saibari y el equipo podía avanzar todavía más».

Por ahora, Sjoerd Mossou no está preocupado por el PSV sin Veerman ni Saibari. «Pero cabría pensar que el PSV de los últimos años habría sacado al menos un punto de este partido. Perderlo en esta fase de la temporada sí es preocupante, sobre todo porque te quedas rezagado respecto al Feyenoord».

El Feyenoord ganó el sábado por 3-4 en el campo de un combativo Telstar, en un partido espectacular. Así, el PSV, que no acaba de dar la talla, ya está a cuatro puntos del líder de Róterdam.