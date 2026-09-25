Hans Kraay junior está perplejo por la actuación del árbitro Alejandro Hernández Hernández durante el Países Bajos - Alemania (1-1). El observador de la selección neerlandesa de ESPN incluso pide una sanción de diez partidos.

Hernández anuló en la primera parte un gol de Virgil van Dijk. Fue por una supuesta falta de Brian Brobbey sobre el guardameta Marc ter Stegen. Tras el descanso, también fue anulado un tanto de Mexx Meerdink por una falta de un jugador neerlandés poco antes.

''Es simplemente un siniestro, ese árbitro'', brama Kraay en su análisis del partido de Países Bajos en la Nations League. ''A ese árbitro deberían suspenderlo unos diez partidos.''

''O deberían degradarlo a la División D de la Nations League. O mandarlo a arbitrar en la tercera categoría de la federación campesina. Qué vergüenza. Qué árbitro tan vergonzoso hemos tenido'', dice Kraay, destrozando al colegiado español de 43 años.

Kraay no entiende en absoluto que el gol de Van Dijk fuera anulado. ''No pasa absolutamente nada. Van Dijk se eleva un metro por encima de los otros defensores y Ter Stegen, que es un excelente portero de línea, salió aquí como una vieja. No tiene nada que ver con Brobbey.''

También hay una gran sorpresa por la anulación del gol de Meerdink en la segunda parte. ''Pitó demasiado pronto, eh. Este árbitro fue realmente horrible. No pasa nada. Hay cuatro alemanes tirados unos encima de otros. Entonces ya había pitado ese siniestro. Es simplemente un siniestro, ese árbitro.''

La selección neerlandesa parecía encaminada a perder contra Alemania, hasta que llegó el tiempo de descuento. Ruben van Bommel puso un gran centro desde la izquierda, tras lo cual Cody Gakpo remató en el segundo palo y dio a Países Bajos un punto.