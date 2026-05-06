Kraay, atónito ante las declaraciones del entrenador del Ajax, García: «¡Es increíble!»

Hans Kraay junior asistió el sábado al Ajax-PSV, que acabó 2-2. En su columna de Voetbal International destaca algo que le llamó la atención en el Johan Cruijff ArenA.

«Me sorprendió que el PSV, pese a haber jugado en Ibiza, estuviera más en forma que el Ajax», escribe Kraay en su columna semanal.

«Óscar García me dijo después del partido que este ha sido el mayor problema del Ajax durante todo el año. Es realmente increíble», afirma el atónito aficionado de Ophemert, que, aun así, vio un rayo de esperanza en el equipo de Ámsterdam.

«Pero, por suerte, ahí estaba de nuevo Mika Godts con una volea de ensueño. Al terminar, dijo: “No me preocupan las decenas de millones de euros que me llueven. Aquí en el Ajax aún no he ganado nada, así que es muy posible que me quede un año más”. Eso también está bien”, concluye Kraay tras escuchar al extremo belga, seguido por varios clubes europeos de primera línea.

Kraay también vio cómo el Feyenoord sufrió ante el Fortuna Sittard y ganó in extremis en Limburgo, y saca una dura conclusión sobre un mediocampista habitual del equipo de Róterdam.

«Ya sabes que soy un gran admirador de Luciano Valente, pero parece que se ha quedado sin fuerzas», afirma Kraay, quien añade que Thijs Kraaijeveld «aún está lejos de ser titular» y tampoco se muestra muy impresionado por el extremo izquierdo Tobias van den Elshout.