Kovacic en Goal: "Fue una decepción no jugar en las finales de la Champions con el Real Madrid"

El internacional croata ganó tres Champions League con el Real Madrid pero no estuvo en ninguna de las finales.

Las actuaciones de Mateo Kovacic con el Chelsea en los últimos meses lo han ayudado a establecerse como uno de los principales centrocampistas del mundo.

El técnico Thomas Tuchel lo ha señalado como uno de los mejores jugadores de los Blues, tratando cada entrenamiento como si fuera un partido, y ahora está listo para ser recompensado con un puesto de titular en la final de la Liga de Campeones de este sábado contra el Manchester City.

Salir al campo en Oporto será particularmente satisfactorio para Kovacic. El croata tiene tres Champions League de su etapa en el Real Madrid, pero nunca participí en una final.

Entonces, cuando se le preguntó en una entrevista exclusiva con Goal si la victoria de este fin de semana significaría más que los triunfos anteriores, Kovacic respondió: "Sí, seguro".

“Pero, al final del día, esto no es tenis. Es un deporte de equipo. Somos 25 jugadores y cada jugador hace su parte. Fue increíble formar parte de ese equipo madrileño, ganando tres títulos seguidos", añade el croata.

"Sin embargo, fue decepcionante que nunca tuve minuto alguno en ninguno de las finales. Desde mi punto de vista, pensé que me lo merecía porque le di mucho a ese equipo. Hubo muchos jugadores que tuvieron una oportunidad pero yo no", se confesó el futbolista del Chelsea.

"Pero así es el fútbol. Es la vida. Y también aprendes de la decepción. Quieres demostrar que puedes llegar allí de nuevo. Somos un buen equipo e intentaremos llevar la copa a Londres. Sería fantástico para el equipo, pero también para mí".

Kovacic y su esposa Izabel recientemente dieron la bienvenida a su hijo recién nacido. El finalista de Mundial también ha estado trabajando silenciosamente fuera del centro de atención para mejorar las vidas de los niños en Croacia, con especial enfoque sobre aquellos que viven con síndrome de Down.

"Cuando era niño, le decía a mi padre que si me convertía en jugador de fútbol me gustaría ayudar a otras personas", desvela el joven de 27 años sobre la Fundación Mateo Kovacic.

"Cuando perdía un partido estaba molesto, pero mis padres decían 'Mira a otras personas, no tienen casa o no están sanas'". Siempre me di cuenta de que tenía la suerte de estar sano y de poder trabajar en la mejor profesión del mundo".

"Es increíble la vida que llevamos, así que compartir y ayudar a otras personas es satisfactorio y agradable. Comenzamos la fundación porque la hermana de mi esposa tiene un hijo con síndrome de Down. Quería ayudar a estas personas y a estos niños, que tenían problemas con su salud", añade el centrocampista 'blue'.

“Veo que la gente tiene diferentes situaciones de vida. Tenemos la suerte de jugar al fútbol y tener una familia sana; otras personas no tienen tanta suerte y luchan con sus problemas", añade.

"Es difícil hablar con ellos al respecto, pero compartes tus momentos, ellos comparten los suyos y hablamos. Y si puedo ayudar, quiero estar siempre ahí. Sabes que no puedes ayudar a todos, pero ayudar incluso a uno o dos es bueno. Hay situaciones difíciles en todo el mundo. Pero trato de hacer lo mejor para mi país. La base no es grande, pero estamos creciendo".

“Por lo general, no me gusta hablar de eso y no leo periódicos. Lo hago principalmente por mí y por las personas cercanas a mí, pero quiero que la gente sepa sobre mi fundación ahora y que también me ayude", pidió el croata.

"Quiero que crezca, tal vez incluso más allá de Croacia".

Kovacic es un feligrés activo y su visión del mundo está moldeada por su fe. Además, alguien cuya familia se mudó a Austria antes de que estallara la guerra en los Balcanes, no da nada por sentado en la vida.

"Si tienes éxito o no, no importa, porque al final nos damos cuenta de que la vida no se trata solo de eso", insiste. "Hay problemas mucho mayores".

"Siempre estoy enfadado cuando pierdo o no juego bien, pero eventualmente te das cuenta de que eres bendecido, estás sano y que puedes hacer lo que quieras. Es importante compartir con otras personas y ayudar", señaló.

El internacional croata disfruta de una vida tranquila fuera del campo. A pesar de su capacidad para hablar cinco idiomas con fluidez, rara vez da entrevistas y no tiene mucha actividad en las redes sociales.

“Mi padre solía decirme: 'Nunca hables de ti, deja que otras personas hablen de ti cuando hagas lo mejor que puedas'”, revela. "Nunca tuve el motivo para mostrar algo. Solo quería ser yo mismo y dar lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha.

El artículo sigue a continuación

"Los medios están escribiendo mucho y las redes sociales son muy importantes, así que a veces trato de publicar en las redes sociales y la gente me pide que lo haga aún más. Es extraño para mí, pero estoy tratando de hacerlo cada vez más".

Kovacic inicialmente se unió al Chelsea en calidad de cedido en 2018, pero la cesión se conviertió en traspaso al año siguiente tras pagar unos 50 millones de euros y no podría estar más feliz con la forma en que le han ido las cosas en Stamford Bridge.

"Estoy en una edad en la que me siento fuerte", explica. "Siempre es mejor cuando estás jugando y haciéndolo bien y los resultados han sido buenos durante los últimos tres o cuatro meses pero realmente, desde el primer día, me sentí increíble. Es importante que mi familia se sienta feliz y que todos nos sintamos realmente bien aquí".