Koundé responde a Yamal: «Las nominaciones no significan nada... y disfruto jugando junto a Mbappé»

Jules Koundé, defensa de Francia, afirma que su compañero en el Barcelona, Lamine Yamal, es ambicioso y dice lo que piensa. Añade que ser favoritos no garantiza ganar un torneo.

En rueda de prensa, al ser preguntado si esta generación es la mejor de Francia, añadió: «Es complicado. Llevo cinco años aquí y este grupo es más joven; la poca diferencia de edad facilita la comunicación».

Sobre las palabras de Yamal, que ve a España como favorita, Koundé añadió: «Lo conozco bien, es un jugador fuerte y un chico ambicioso que dice lo que piensa, pero ser favorito en un torneo no significa gran cosa. Es cierto que los últimos enfrentamientos contra España no han ido bien, pero lo tengo presente».

Sobre un posible duelo ante Paraguay, Kondé afirmó: «No especialmente, todas las selecciones son distintas. Paraguay se centra en la defensa, pero tiene calidad para atacar y hacernos daño. Será un partido complicado y tendremos que imponernos también en los duelos individuales».

Sobre el calor, admitió: «Aumenta el cansancio, pero nos adaptamos; debemos recuperarnos bien e hidratarnos; personalmente, me siento bien».

Sobre las críticas, afirmó: «No leo lo que se dice; tengo confianza en mí mismo y puedo ayudar al equipo. No pienso si el partido contra Suecia fue el mejor que he jugado».

Sobre lo que más destaca de la selección francesa, añadió: «Disfrutamos jugando juntos, sobre todo el cuarteto ofensivo, y cómo nos animamos; la armonía y la cohesión son clave y ahora las tenemos».

Sobre Kylian Mbappé, Kondé afirmó: «Es un líder; compartir el campo con él es un placer, escucha a todos y da ejemplo, así que su influencia es muy positiva».

Sobre su compañero Michael Olise añadió: «Es un chico estupendo, algo reservado, pero se integra bien y siempre sonríe».