Koundé: «No voy a arriesgarme a dar mi opinión sobre la final del Mundial... Y esta es mi postura respecto a mi salida del Barcelona»

El defensa francés Jules Koundé ha hablado sobre su futuro en el Barcelona tras su eliminación con Francia en el Mundial 2026.

Los rumores sobre su salida del Barça en este mercado estival han crecido.

El defensa francés, de 27 años, jugó unos minutos en el vibrante partido por el tercer puesto contra Inglaterra, que Francia perdió 6-4, antes de despedirse del torneo tras un nuevo revés con su selección.

Tras el partido, habló en zona mixta para aclarar su futuro, vinculado a una posible salida del Barcelona.

En declaraciones a DAZN, afirmó: «Espero cuajar una gran temporada y, sobre todo, descansar bien para volver más fuerte. Quiero hacer una temporada mejor y ayudar al Barcelona todo lo que pueda».

En los últimos días se ha relacionado su nombre con un posible traspaso al Bayern de Múnich, aunque el club alemán aún no ha presentado oferta oficial. El Barcelona lo considera una pieza clave y solo contemplaría su salida ante una propuesta económica muy elevada.

Sobre la final del Mundial, Koundé evitó pronosticar un ganador y destacó que el duelo entre España y Argentina será muy igualado.

Añadió: «No haré pronósticos; será un partido igualado. Cada selección tiene sus puntos fuertes y débiles. Ya veremos».

Además, confesó que no ha hablado con sus compañeros del Barça «para no molestarles» y les deseó suerte en la final.