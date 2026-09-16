El senegalés Kalidou Koulibaly, defensa del Al-Hilal, reveló detalles llamativos sobre su relación con su compañero Salem Al-Dawsari, explicando la manera en que lo trata dentro del campo y el motivo por el que le dirigió una amenaza sarcástica de "matarlo" durante uno de los partidos del equipo.

Koulibaly dijo sobre Salem Al-Dawsari en el podcast "The mo Show": "Salem quizás es algo introvertido, no quiere mostrarle sus sentimientos a la gente, pero creo que es uno de los mejores jugadores en la historia de Arabia Saudí".

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El defensa del Al-Hilal explicó que Salem Al-Dawsari, a medida que avanza en edad, se ve obligado a prestar más atención a su cuerpo, señalando que la estrella saudí todavía posee una gran ambición por lograr más éxitos durante los próximos años.

Koulibaly reveló una conversación que mantuvieron, después de que le preguntara por qué no hablaba mucho, a lo que Salem respondió que quería hacer historia y llegar a la cima de los goleadores de la selección saudí, además de convertirse en uno de los mejores jugadores del continente asiático.

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Koulibaly añadió: "Haré todo lo posible para ayudarlo a convertirse en el mejor jugador asiático, incluso si tengo que pasarle el balón en algunas ocasiones cuando se supone que no debería hacerlo", en referencia a su deseo de ayudar a Salem a lograr sus objetivos.

Koulibaly abordó una anécdota curiosa entre ambos, diciendo: "A veces no defiende. Bien, no hay problema, no defiendas, pero si no marcas, te mataré después. Bien, marca", explicando que Salem efectivamente logró marcar pocos minutos después de estas palabras.

Koulibaly concluyó su relato revelando la reacción de Salem tras el gol, diciendo que lo miró como si le dijera: "Habla de nuevo", en una imagen que reflejó la naturaleza de la relación entre ambos y el sentido del humor que existe entre ellos dentro del Al-Hilal.