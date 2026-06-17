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Muhammad Sharaf Eldeen

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Koulibaly critica las decisiones de Trump: ¿Por qué los africanos no pueden traer a sus aficionados al Mundial?

Francia vs Senegal
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K. Koulibaly
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Noruega

Asad al-Tiranga condenó las trabas impuestas a la afición de su país.

Kalidou Koulibaly, capitán de Senegal, criticó las restricciones de viaje a Estados Unidos para algunos aficionados del Mundial 2026, que considera discriminatorias hacia países africanos.

El exdefensa del Chelsea y actual jugador del Al-Hilal saudí concedió una entrevista exclusiva a «The Athletic» tras la derrota 3-1 ante Francia en el partido inaugural: «La Federación (senegalesa) hizo todo lo necesario para que pudiéramos llevar con nosotros a nuestros padres o a familiares cercanos, pero es cierto que algunos aficionados no pudieron viajar a Estados Unidos».

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Koulibaly añadió: «Todas las selecciones pueden tener a sus aficionados, así que no entiendo por qué los africanos no pueden».

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Y añadió: «No quiero hablar de política. Solo quiero hablar de fútbol y disfrutar, porque el fútbol es para todos. Espero que la situación mejore, pero lo más importante es que jugamos por nuestro pueblo».

Sus palabras llegan tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de imponer restricciones parciales a los viajes de ciudadanos de Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití a Estados Unidos, incluidos los visados turísticos necesarios para asistir al Mundial, con excepción de jugadores, cuerpo técnico y familiares directos.

Pese a ello, la selección senegalesa ha contado con el respaldo de su comunidad en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York.

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