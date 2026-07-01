Koulibaly: «Bélgica nos teme... ¡Somos los campeones de África!»

Kalidou Koulibaly, capitán de Senegal, confirmó que está listo para el partido de hoy contra Bélgica, en los dieciseisavos del Mundial 2026, y se puso a disposición del técnico Pape Thiaw.

El defensa del Al-Hilal saudí evitó comentar sobre su posible titularidad y subrayó que la decisión corresponde al entrenador.

«Decide el entrenador, pero lo importante es que estoy listo para ayudar», afirmó Koulibaly en declaraciones recogidas por la web senegalesa senenews.

El capitán de los «Leones de la Teranga» explicó que se esforzó por recuperarse a tiempo para el Mundial y agradeció al cuerpo médico y técnico de la selección, así como al club Al-Hilal.

«He trabajado mucho para estar listo. Agradezco al cuerpo médico, al técnico y al Al-Hilal por su confianza. Hoy estoy aquí para servir a mi país y estoy muy feliz de representar a Senegal en el Mundial».

La decisión final sobre su regreso al once recae en el seleccionador, Babi Thiaw, tras dejarlo en el banquillo en el último partido contra Irak, ganado 5-0 con la mejor actuación defensiva del equipo en lo que va de torneo.

Koulibaly cerró con un mensaje de confianza para el duelo contra Bélgica: “No sentimos presión”.

«Estoy listo y el entrenador elegirá el once sin presión; los titulares lo darán todo para ganar. No debemos demostrar nada a nadie», afirmó. todos vieron que ganamos la Copa Africana en la cancha; ahora los rivales hablan más de nosotros y quizá sientan algo de temor, pero al final es fútbol y daremos todo para ofrecer un gran partido».

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