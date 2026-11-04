El Borussia Dortmund logró una importante victoria en la cuarta jornada de la Champions League. Ante su afición, el conjunto de Westfalia ganó 2-1 (0-0) al Real Betis de Sevilla y suma ya nueve puntos en la fase de liga. Fabio Silva adelantó al Borussia (49), antes de que el suplente Aitor Ruibal empatara para los españoles (67). Poco después, Konstantinos Karetsas, que había entrado por el lesionado Serhou Guirassy, estableció el resultado definitivo (72). Estas son las notas y valoraciones individuales de los jugadores del BVB.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Gregor Kobel

El suizo apenas tuvo trabajo en la primera parte. Sí tuvo que intervenir en el minuto 66 ante Ortiz: salió rápido de la portería y neutralizó con una gran acción su disparo. Poco después, sin embargo, no pudo hacer nada en el 1-1. Nota: 3.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Waldemar Anton

Ante la ausencia de Joane Gadou, Anton jugó a la derecha de la defensa de tres. Eso no afectó en absoluto a su buen estado de forma. El internacional cortó numerosos ataques y fue muy difícil de superar. Con el balón, sin embargo, cometió un par de pequeños errores, como el que precedió al 1-1: su pérdida dejó al Borussia en inferioridad numérica atrás y propició el gol en contra. Antes había participado en el 1-0 al abrir el juego hacia Ryerson por la derecha, cerca del área, para que este iniciara la jugada del gol. Nota: 2,5.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Nico Schlotterbeck

Un pase diagonal de Schlotterbeck hizo posible la primera ocasión del Dortmund, protagonizada por Guirassy (3). Repitió la acción en el minuto 21, antes de la clara oportunidad de Svensson. Dio diez buenos pases que rompieron líneas en la primera parte y no perdió ninguno de sus cinco duelos en todo el partido. Buen encuentro. Nota: 2,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Ramy Bensebaini

Actuación correcta del argelino tanto en defensa como en ataque. Sin grandes errores ni acciones especialmente destacadas. Nota: 3,5.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Julian Ryerson

El noruego regresó al once inicial y tuvo varias intervenciones, sobre todo en ataque. En el minuto 3, Guirassy no consiguió dirigir a portería un buen centro raso suyo. Dieciocho minutos después, asistió del mismo modo a Svensson en una clara ocasión. También fue decisivo en el 1-0: su pase raso encontró a Bellingham libre de marca, pero el guardameta Valles detuvo su disparo antes de que Silva aprovechara el rechace para marcar. En el minuto 70, un centro suyo medido dio lugar a una gran ocasión de cabeza de Bellingham. Además, recuperó el balón siete veces. Nota: 2.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Joey Veerman

En poco tiempo, el neerlandés se ha convertido probablemente en la pieza más importante de la salida de balón del BVB, hasta entonces casi siempre lenta y falta de ideas. Veerman volvió a mostrarse muy seguro con el balón, resistente a la presión y, salvo por dos errores bastante graves, muy inteligente y sereno en el pase. Por eso sus compañeros lo buscaron a menudo y fue el jugador con más intervenciones con balón. También estuvo bien sin él y sumó numerosas recuperaciones. Nota: 2,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Felix Nmecha

Nmecha, que llevaba tiempo sin mostrar su mejor nivel, firmó uno de sus mejores partidos de la temporada. Ganó sus siete duelos. Aceleró bien el juego ofensivo en varias ocasiones e impulsó los ataques. Su remate desde 20 metros se marchó a la derecha de la portería (15). Nota: 3.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Daniel Svensson

El sueco se encontró a menudo en buenas posiciones para centrar desde la izquierda, pero sus envíos fueron bloqueados con frecuencia. Svensson tuvo en el minuto 21 la mejor ocasión del BVB hasta entonces: el centro de Ryerson era difícil de rematar, pero aun así debería haber marcado desde corta distancia. Tras el descanso destacó menos, aunque mantuvo un nivel sólido. Nota: 3.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Jobe Bellingham

Bellingham volvió a jugar por detrás de los delanteros, pero esta vez no tuvo la misma autoridad con el balón que había mostrado el pasado fin de semana contra el Bayern. Como a muchos de sus compañeros, se le escaparon algunos errores técnicos. En el minuto 14 tuvo muchísima suerte: falló por completo un pase hacia atrás con el exterior del pie dirigido a Anton, el Betis salió al contraataque y marcó el 1-0, aunque el gol no subió al marcador por fuera de juego. En cambio, Bellingham fue decisivo en el 1-0: Valles detuvo su disparo y Silva empujó el rechace a la red. En el minuto 70 remató de cabeza desde cerca, pero el portero del Betis volvió a responder con una gran parada. Con mucho empeño, fue entrando de lleno en el partido. Nota: 2,5.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Fabio Silva

El portugués volvió a tener una oportunidad como titular y, tras la lesión de Guirassy, tuvo que actuar como único delantero. Silva se movió mucho, intercambió posiciones y se ofreció a menudo para recibir el balón. En el 1-0 estaba donde debe estar un delantero y aprovechó el rechace para marcar a puerta vacía. También tuvo un papel decisivo en el 2-1: bajó a recibir, condujo el balón hacia delante y habilitó al goleador Karetsas. Nota: 2.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Serhou Guirassy

El delantero no logró conectar bien con un centro de Ryerson en los primeros minutos; podría haber sacado más partido de esa jugada (3). Pasada la media hora, quedó tendido en el suelo y se llevó la mano al muslo. No pudo continuar. Nota: 3,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: suplentes

Konstantinos Karetsas (desde el 34): Entró por el lesionado Guirassy y se situó en el costado derecho del ataque. El griego dejó entrever en numerosas acciones lo importante que es, y puede llegar a ser, su calidad técnica y creatividad para el BVB. Fue importante que siguiera jugando justo antes del 1-0, pese a reclamar una falta sobre él. Poco después, Valles detuvo un disparo suyo. El portero no pudo hacer nada en el 2-1 de Karetsas: el griego sorprendió con un excelente primer toque y remató con la izquierda sin que el guardameta pudiera ver bien el disparo. Nota: 2.

Maximilian Beier (desde el 74): Entró por Ryerson. Ayudó en defensa con muchos desmarques sin balón. No tuvo acciones destacadas en ataque. Sin calificación.

Carney Chukwuemeka (desde el 75): Entró por Nmecha. Sin calificación.

Joane Gadou (desde el 75): Bensebaini le cedió su lugar. Gadou tuvo bastante trabajo desde el primer momento y, en líneas generales, cumplió. Sin calificación.

Ethan Nwaneri (desde el 90+1): Sustituyó a Silva y ayudó a conservar la victoria hasta el final. Sin calificación.