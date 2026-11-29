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La goleada por 4-0 del Al Ahly ante el Primeiro de Agosto angoleño no fue solo un arranque contundente en la fase de grupos de la Copa Confederación de la CAF. También dejó varios mensajes sobre la voluntad del equipo de superar sus últimos tropiezos y recuperar su personalidad de siempre, bajo la dirección de Sami Komsan, que asumió el mando técnico en un momento difícil.

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El Al Ahly se impuso con claridad al Primeiro de Agosto por 4-0 en su estreno en el torneo continental y dio a su afición una dosis de optimismo tras una etapa marcada por el bajón en resultados y rendimiento, con la esperanza de que la goleada sea el punto de partida para recuperar el equilibrio.

Tras el partido, Sami Komsan habló del significado de la victoria, de cómo ha gestionado a los jugadores y de la verdadera situación de Emam Ashour, además de su visión de la próxima etapa. Por su parte, Mohamed Hany y Ali Mahmoud desvelaron el ambiente en el vestuario y las razones de la gran actuación ante el conjunto angoleño.

Sami Komsan aseguró que la amplia victoria refleja la personalidad del Al Ahly, su fuerza y su deseo permanente de ganar, y señaló que el equipo rindió bien tanto en lo técnico como en lo defensivo, sobre todo en la presión sobre el rival.

«La victoria refleja la personalidad del Al Ahly, su fuerza y su deseo de ganar, algo que se vio claramente en el plano técnico, tanto en la presión como en el rendimiento defensivo», afirmó Komsan en la rueda de prensa posterior al encuentro.

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Y añadió: «Teníamos un problema por las lesiones, y eso es normal, pero creo que en los próximos tiempos podremos devolver al equipo al buen camino».

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El técnico se refirió también a su relación con la afición del Al Ahly y explicó que es muy consciente de la presión que viven los seguidores, por el largo tiempo que ha pasado en el club y por ser él mismo aficionado del equipo.

«Por el tiempo que he pasado en el club, y como aficionado del Al Ahly, entiendo muy bien lo que siente la gente y cómo influye el estado de ánimo de la afición en los jugadores. Lo que entristece a los aficionados es la falta de espíritu o no ofrecer un buen rendimiento, dos señas de identidad a las que el Al Ahly ha estado acostumbrado a lo largo de los años, y eso es lo que intentamos recuperar», explicó.

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Komsan insistió en que devolver la confianza al grupo es la prioridad de la próxima etapa y aseguró que Wael Gomaa y el cuerpo técnico le ayudarán en esa tarea.

«Wael Gomaa y el cuerpo técnico me ayudarán en esto. Hay que devolverles la confianza a todos, y los jugadores necesitan tenerla. Cualquier jugador que viste la camiseta del Al Ahly tiene grandes responsabilidades y exigencias. Tenemos errores que debemos corregir, y creo que mejoraremos cada vez más en los próximos tiempos», prosiguió.

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Komsan quiso dar las gracias a Mohamed El Shenawy, capitán del Al Ahly, por su papel a la hora de apoyar a sus compañeros en este momento difícil, y expresó su confianza en todos los efectivos disponibles, tanto los veteranos como los jóvenes.

«Quiero agradecer especialmente a Mohamed El Shenawy su apoyo a los jugadores en esta etapa. Cada partido tiene sus jugadores adecuados y sus ideas distintas, y confío en todos los jugadores disponibles, ya sean grandes estrellas o jóvenes», señaló.

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Un acuerdo especial con Emam Ashour y confianza en Bakrar y Bendjedida

Komsan desveló los motivos de la ausencia de Moncef Bakrar y Sofiane Bendjedida en el duelo ante el Primeiro de Agosto. Aseguró que confía en sus capacidades y que su ausencia del partido respondió a una planificación destinada a prepararlos mejor para la próxima etapa.

«Confiamos en Moncef Bakrar y Sofiane Bendjedida, y era importante que ambos no jugaran para que vuelvan en mejores condiciones», afirmó.

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El técnico también detalló la situación de Emam Ashour, que no estaba físicamente al cien por cien por una lesión, y explicó que ambos habían acordado que no saldría como titular, con la posibilidad de recurrir a él según las necesidades del partido.

«Emam arrastraba una lesión y no estaba completamente preparado. Acordé con él que empezaría en el banquillo y que lo sacaríamos si necesitábamos su aportación, y le agradezco que lo entendiera», añadió.

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En cuanto a los fichajes, Komsan no quiso precipitarse al hablar de las necesidades del Al Ahly y aseguró que una evaluación precisa del equipo determinará qué posiciones necesitan refuerzos en los próximos tiempos.

Explicó que todos los jugadores tienen la oportunidad de participar y que las necesidades del equipo se aclararán a principios de año, y subrayó que ahora mismo su atención está puesta en el próximo partido ante el ASKO Kara togolés.

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Indicó que el próximo duelo tiene una gran importancia para él, no solo para consolidar el liderato del Al Ahly en el grupo, sino también para seguir preparando a los jugadores y generar en todos una mayor motivación por jugar.

Hany: el espíritu de lucha, la clave de la goleada, y la afición me hizo feliz

Por su parte, Mohamed Hany se mostró feliz por la amplia victoria ante el Primeiro de Agosto y aseguró que supone un paso importante en el camino del Al Ahly para recuperar su nivel habitual, sobre todo porque el equipo está acostumbrado a lograr grandes resultados y a ofrecer actuaciones sólidas ante todo tipo de rivales.

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Hany explicó que todos los jugadores dieron lo máximo durante todo el partido, tanto en ataque como en defensa, y consideró que el espíritu de lucha fue el factor más destacado de una victoria con este resultado.

Señaló que el regreso del Al Ahly a su lugar natural necesitará algo de tiempo, pero se mostró optimista en que la próxima etapa será mucho mejor que la anterior.

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El capitán del Al Ahly en el partido habló de su responsabilidad con sus compañeros y explicó que se esforzó por transmitir confianza al grupo y apoyar a los jugadores que se habían quedado sin minutos en los partidos anteriores.

Hany puso como ejemplo a Mahmoud Salah, que marcó un golazo para abrir la goleada del Al Ahly, y a Ali Mahmoud, que firmó un partido notable ante el conjunto angoleño.

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Cerró sus declaraciones asegurando que lo que más le alegró fue ver a la afición abandonar las gradas del estadio de El Cairo feliz tras la gran victoria, y subrayó que los jugadores lo darán todo para recuperar la confianza de los seguidores y animarlos a volver en gran número.

Ali Mahmoud: Komsan nos devolvió la confianza y queremos seguir ganando

A su vez, Ali Mahmoud expresó su alegría por la victoria ante el Primeiro de Agosto y aseguró que el amplio resultado dará a los jugadores un importante impulso anímico antes de seguir su camino en el torneo continental.

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El jugador del Al Ahly reveló que el equipo afrontó el partido con una gran motivación, después de que los jugadores se comprometieran entre ellos a reconciliarse con la afición y a cerrar filas para ganar en el estreno y dar los primeros pasos en la lucha por el título.

Explicó que Sami Komsan desempeñó un papel importante para que los jugadores recuperaran la confianza en sí mismos, algo que se reflejó en su rendimiento durante el encuentro, y expresó su deseo de que los buenos resultados continúen en los próximos partidos.

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Ali Mahmoud insistió en que el Al Ahly pasó página del duelo ante el Primeiro de Agosto en cuanto sonó el pitido final y ya piensa en el próximo compromiso ante el ASKO Kara togolés, con el objetivo de seguir sumando victorias y reforzar su posición en el grupo.