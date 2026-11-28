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En el Bayern, las malas noticias se suceden. ¿Y su entrenador, Vincent Kompany? Mantiene la calma, evita dar pie a las críticas e invoca el karma.

Antes de entrar en las palabras de Vincent Kompany, conviene detenerse en un gesto del entrenador del Bayern. Después de los partidos de la Bundesliga, los equipos visitantes suelen tener prisa por volver a casa. A veces, su entrenador abandona la obligada rueda de prensa incluso antes de que intervenga su homólogo. Kompany no lo hizo, pese a que le ofrecieron esa posibilidad tras el 0-0 de su Bayern ante el Hamburgo, amargo por muchos motivos .

Cuando ya había respondido a todas las preguntas, el portavoz de prensa del Hamburgo le deseó «buen viaje de vuelta». Pero Kompany insistió en esperar a escuchar a Merlin Polzin. Permaneció sentado a su lado durante nueve minutos, en silencio y atento a sus palabras. Incluso en los momentos difíciles, o precisamente en ellos, Kompany mantiene el respeto y la calma y no quiere dar el más mínimo motivo para las críticas. Y probablemente no haya vivido una situación más difícil desde que asumió el cargo en el verano de 2024.

En Hamburgo faltaron siete posibles titulares: Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala y Harry Kane. Ahora también preocupa Konrad Laimer, que tuvo que ser sustituido por lesión . A ello se suman los debates públicos sobre Musiala, desencadenados por la propia cúpula del club. Ante el Hamburgo, el Bayern encadenó su tercer partido sin ganar, una racha que Kompany nunca había sufrido desde su llegada. Y, para colmo, el capitán suplente Joshua Kimmich vio la roja directa por una agresión completamente innecesaria.

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Por qué Kompany trata a Kimmich de forma distinta que a Olise

Así llegamos al análisis de Kompany. La primera pregunta que recibió en la rueda de prensa fue, por supuesto, sobre la expulsión de Kimmich. «En los dos años y medio que llevo aquí ya hemos vivido algo así», comenzó Kompany, probablemente en referencia a la expulsión igual de absurda de Michael Olise en octubre contra el Viking Stavanger. Entonces, por lo demás, al Bayern todavía le iba todo según lo previsto.

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«En aquella ocasión expresé mi opinión con toda claridad», recordó Kompany, con razón. Calificó el lanzamiento del balón de Olise de «rematadamente estúpido». Una expresión que también habría encajado con el tirón de pelo de Kimmich, que hasta el propio autor calificó de «inexcusable» . Sin embargo, dada la situación actual, Kompany evitó cualquier crítica individual, a diferencia de lo que hizo con Olise: «Ahora, en esta fase, ni hablar de señalar a ningún jugador y hacerle un regalo a la opinión pública. Ni hablar».

En las últimas semanas, los poderosos dirigentes Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge ya han repartido suficientes «regalos» de ese tipo, con críticas públicas a Lennart Karl y, sobre todo, dudas sobre Musiala. Los predecesores de Kompany, Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel, también solían repartirlos en situaciones comparables. Pero Kompany no estaba para hacer de Papá Noel y respondió con paciencia a todas las preguntas que insistían en el asunto.

Getty Images

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«Esto tiene que servir de algo, al final tiene que merecer la pena»

Al mismo tiempo, aseguró que los problemas evidentes se abordan internamente «con claridad y dureza». Como ya había hecho en la rueda de prensa previa al partido, Kompany volvió a hablar de la «burbuja», una de sus palabras favoritas últimamente. «En nuestra burbuja no nos limitamos a chocar los cinco y decir: “Vaya, qué bien lo has hecho”. No, somos sinceros. Pero eso se queda dentro».

Un empate ante un candidato al descenso como el Hamburgo supone inevitablemente una decepción para el Bayern, sean cuales sean las circunstancias: pese a las numerosas bajas, pese a que Bara Ndiaye, Noah Codjo-Evora y Sache Boey estuvieran en el once inicial y pese a jugar mucho tiempo en inferioridad numérica. Sobre todo porque el Bayern decepcionó por completo en ataque ante el Hamburgo. Ningún disparo a puerta y un valor de xG de apenas 0,46. Pero Kompany se empeñó en buscar solo aspectos positivos.

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«Si mantienes la calma, es en estos momentos cuando más puedes aprender. ¿Qué aprendo si ganamos 7-0 al Union Berlin? Que Harry Kane sabe meter bien el balón en la portería. Ahora aprendes, y eso es lo que hacemos», dijo Kompany. «La resistencia que muestra este equipo y lo que estamos construyendo ahora, hasta que vuelvan todos, es valioso». Sonó un poco a invocación al karma. «En algún momento esta mentalidad tiene que dar frutos. Esto tiene que servir de algo, al final tiene que merecer la pena».

¿Penalti para el Bayern? Kompany evita criticar al árbitro

Estuvo cerca de dar frutos en los últimos minutos ante el Hamburgo. Luis Diaz entró en el área con el balón y cayó tras un duelo con Martin Adeline, del Hamburgo . En ese momento, el banquillo del Bayern, con Kompany al frente, protestó con vehemencia. Después, sin embargo, el entrenador dijo: «No fue penalti y tampoco hubo falta sobre Luis Diaz». Ni abandonar antes de tiempo la rueda de prensa ni criticar al árbitro: nada que pueda dar pie a las críticas.

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La presión ya aumenta por sí sola. El Borussia Dortmund podría situarse el domingo a cuatro puntos de ventaja al frente de la Bundesliga si gana al Bayer Leverkusen. Y el martes espera el partido más importante hasta el parón invernal, porque es el único en el que el Bayern podría perder la oportunidad de conquistar un título: los octavos de final de la Copa de Alemania ante el Hertha BSC, líder de Segunda División.

El equipo berlinés es ahora algo así como la antítesis del Bayern: ha ganado 14 de sus 15 partidos oficiales disputados esta temporada y no tiene ni un solo lesionado.