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Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, confirmó que Jamal Musiala está cerca de volver a la convocatoria del equipo de cara al partido ante el Colonia, previsto para mañana viernes en la Bundesliga, después de varias semanas de baja por una rotura muscular.

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El técnico belga se mostró convencido de que Musiala será capaz de recuperar su mejor nivel , pese a la serie de contratiempos que ha sufrido en las últimas temporadas, y elogió la mentalidad que ha demostrado el jugador durante su recuperación de la lesión.

"La forma en que Jamal está luchando y lo que está aportando ahora mismo me hacen desear que podáis verle más en los próximos meses y que pueda demostrarlo sobre el terreno de juego. Estos son los momentos que pueden darnos energía durante toda la temporada. Muestra una mentalidad excepcional y unas ganas enormes, pero necesita hacerse notar en el campo", declaró Kompany este jueves, según recogió la web "Sky Sports".

Y añadió: "Como entrenador, estoy muy contento, porque lo más importante para mí es que pueda volver a dejar su huella en el campo. Lo más probable es que mañana esté en la convocatoria".

El entrenador del Bayern de Múnich habló también de su papel a la hora de ayudar a los jugadores a superar los momentos difíciles y señaló que hay ejemplos de futbolistas que han logrado recuperar su brillo, como el inglés Harry Kane, que recientemente se ha proclamado ganador del Balón de Oro.

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"Mi papel es hacer todo lo que esté en mi mano para garantizar que todos puedan dar lo mejor de sí mismos por el Bayern de Múnich. Hay ejemplos de que eso funciona: Harry Kane acaba de ganar el Balón de Oro. Espero que todos vuelvan pronto al terreno de juego y que podáis ver la ilusión que tiene Jamal", explicó Kompany.

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Y prosiguió: "Venimos al estadio para ver a jugadores como él. Y cuando futbolistas de este nivel atraviesan un momento difícil, pueden sacar fuerza de ello, tanto en lo mental como en lo físico. Cuando llegué al equipo, Jamal era el niño de oro, pero ver cómo está afrontando ahora toda la situación es algo especial. Ojalá dentro de seis meses estemos ante una historia completamente diferente".

Musiala se lesionó el pasado mes de septiembre, antes del partido de Alemania contra los Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA, después de haber sufrido dos caídas en partidos del Bayern de Múnich en agosto , separadas por apenas unos días.

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En la misma línea, las declaraciones de Kompany trajeron buenas noticias sobre el colombiano Luis Díaz, que volvió a participar en parte de los entrenamientos con el grupo durante el parón internacional, tras avanzar en su recuperación de una rotura muscular.

El técnico del Bayern de Múnich aseguró que Díaz evoluciona favorablemente tras una semana positiva de entrenamientos, aunque descartó su participación ante el Colonia y apuntó que el jugador podría volver a competir en los próximos siete días.

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Kompany cerró sus declaraciones con estas palabras: "Lucho está muy bien y ha hecho una buena semana. El partido de mañana todavía llega un poco pronto para él, pero podremos tenerle de vuelta en los próximos siete días".

Cabe recordar que el Bayern de Múnich lidera la clasificación de la Bundesliga con 21 puntos, por delante del Borussia Dortmund, segundo, gracias a la diferencia de goles.